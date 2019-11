Fedele | “Vi dico quale sarà il futuro di Ancelotti”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) Enrico: “Ancelotti lascerà il club a fine stagione perchè il ciclo è finito” Enrico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero soffermandosi, tra le altre cose, sul momento del Napoli. Queste le sue parole: “Ildi Carlo Ancelotti? Non ci sono dubbi:il mister lascerà il club azzurro al termine della stagione. Vi dirò di più. L’uomo Carlo Ancelotti si è già dimesso. A giugnonecessaria una rivoluzione perché il ciclo è finito. Andranno via tanti calciatori”. Enricoha poi risposto a un telespettatore che, attraverso un messaggio, lo aveva pungolato ricordandogli certe sue dichiarazioni rilasciate nel passato. Queste le sue parole: “In passato dissi che Ancelotti si sarebbe dovuto dimettere? Loanche ora: non ho cambiato idea! Non è che un pareggio, seppur prestigioso, contro il ...

irina_viknik : RT @MinervaArmata: e qual, lungi dagli altri, a un suo fedele discuopre l'amorose sue querele. #geniodellasettimana Ariosto VI,74 s’ispira… - CarlaPi123 : RT @MinervaArmata: e qual, lungi dagli altri, a un suo fedele discuopre l'amorose sue querele. #geniodellasettimana Ariosto VI,74 s’ispira… - RisorgINT : And the winner is..... Corriere dello Sport. Chi ha indovinato ha il diritto di scegliere un comodo set arbitrale… -