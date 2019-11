Fca | accordo preliminare con il sindacato Usa per il contratto di lavoro

Fca e Psa a un passo dall'accordo scrivono ai dipendenti : Fca e Psa stanno lavorando intensamente per raggiungere un accordo per la fusione “nelle prossime settimane”, probabilmente prima di Natale. Lo dicono le due aziende in una lettera ai rispettivi dipendenti, pubblicate sui siti delle due società. Fca e il gruppo francese Psa spiegano che sono impegnati nove gruppi di lavoro che coinvolgono in totale circa 50 persone, ...

Fca : Les Echos - atteso per inizio dicembre protocollo accordo vincolante con Psa : Parigi, 12 nov. (Adnkronos) – Dopo l’annuncio dell’avvio delle trattive in esclusiva tra Fca e Psa in vista di una fusione, le due parti sono al lavoro per arrivare alla stesura di un protocollo di accordo vincolante “che è atteso per inizio dicembre”. A rivelarlo è ‘Les Echos’ citando fonti vicino al dossier. Il perfezionamento dell’operazione, comunque, rileva il quotidiano economico ...

Fca-Psa - Manley e Tavares stringono i tempi per l’accordo entro Natale : Da lunedì i team delle due società al lavoro per definire tutti i dettagli della fusione. Il ministro Gualtieri sente Elkann: attenzione e giudizio positivo sull’operazione con i francesi

Fca-Peugeot c’è l’accordo : sede in Olanda e fusione alla pari. I governi Francia e Italia vigilano : Il Consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca) hanno concordato all'unanimita' di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica (50/50). Entrambi i consigli, hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante. Il piano ...

Fusione Fca-PSA - L'accordo è ufficiale : nasce il quarto costruttore di auto al mondo : Dopo le indiscrezioni di ieri sera sul sì da tutte le parti in causa, alle nozze tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA mancava solo l'ufficialità. Che è arrivata, affidata a un comunicato congiunto diffuso a pochi minuti dallapertura dei mercati borsistici: "Il consiglio di sorveglianza di Peugeot SA e il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler automobiles NV hanno concordato allunanimità di lavorare a una piena aggregazione ...

Fca-Psa - accordo per fusione alla pari : sarà il quarto gruppo mondiale. Sinergie per 3 - 7 miliardi : Il gruppo sarà quotato a parigi, Milano e Wall Street. Carlos Tavares amministratore delegato, John Elkann presidente. Sede legale in Olanda. Previste Sinergie per 3,7 miliardi senza chiusura di stabilimenti

Accordo Fca-Psa - nasce colosso dell'auto : 8.25 La conferma è ufficiale. Il matrimonio tra Fca e Psa, per creare un nuovo colosso dell'auto, è stato celebrato. Si tratterà del quarto gruppo automobilistico nel mondo con 8,7 milioni di auto vendute, alle spalle di Gm,Volkswagen e l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La nuova società sarà paritetica guidata da Carlos Tavares, amministratore delegato, e John Elkann, presidente.In CdA 11 membri:5 nominati Fca, 5 Psa più Tavares. 400 mila ...

Fca-Psa - accordo fatto per la fusione alla pari. Ecco tutti i numeri e i dettagli : Ora è ufficiale:?accordo fatto tra Fca e Psa per dar vita al quarto costruttore mondiale. «Le discussioni in corso

Fca-Psa accordo fatto - oggi l’annuncio ufficiale : valgono 50 miliardi : Nuova società con sede in Olanda: Elkann presidente, Tavares ad. ”Attenzione positiva” dei governi italiano e francese. Boom in Borsa

WSJ : raggiunto accordo tra Fca e Peugeot : 21.43 Via libera alla fusione tra Fca e Peugeot.Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla trattativa. Il consiglio di sorveglianza di Peugeot ha già approvato, quello di Fca si pronuncerà a breve. Atteso per domani l' annuncio ufficiale. John Elkann dovrebbe essere il presidente della nuova società e Carlos Tavares l'amministratore delegato. La fusione tra Fca a Psa crea un colosso automobilistico di 50 miliardi di ...