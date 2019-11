Fbi arresta esperto: "Aiutò Pyongyang"

L'Fbi hato Virgil Griffith, 36ennedi criptovalute,per aver aiutato la Corea del Nord a usare la tecnologia Blockchain in violazione delle sanzioni Usa. Griffith sarebbe andato aper spiegare come usare le criptovalute.E'accusato di aver fornito informazioni alla Nordcorea sapendo che avrebbero potuto aiutare il paese nel riciclaggio di denaro. Facendo questo, "Griffith ha messo a rischio le sanzioni del Congresso e del Presidente per manteneere la pressione sul pericoloso regime nordcoreano".(Di sabato 30 novembre 2019)