huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) Riceviamo e pubblichiamo un intervento del professor Giulio Tremonti in relazione al post: vince. Stava sorgendo la «Repubblica dell’antipolitica», dove è riportato un estratto dal libro Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, di Miguel Gotor. Gentili Signori:l’articolo pubblicato ieri sul vostro giornale sotto il titolo «: vince. Stava sorgendo la “Repubblica dell’antipolitica”» è, per quanto riguarda la maggioranza avuta inneldal Governo, ed in specie per quanto mi riguarda totalmente. Per una ragione molto semplice: non ero in! Dopo le elezioni il Patto Segni con il quale ero stato eletto alla Camera dei Deputati si divise in due parti: una andò a sinistra, l’altra a destra. Considerando che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Bisognerebbe fare in modo che dopo la separazione o il divorzio, chi denuncia il falso, dovrebbe pagarne… - TizianaFerrario : Come creare un video falso e fare dire ad una persona cose che non ha mai detto. Tutte le trappole di internet. Dee… - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: 'Falso che nel 1994 votai Berlusconi al Senato' -