F1 | Test Abu Dhabi 2019 | la Ferrari schiererà Vettel martedì 3 dicembre | il giorno dopo

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Non sarà il Gran Premio di F1 di Abua far calare il sipario sulla stagione, in quanto sulla stessa pista emiratina3 e mercoledì 4 si terranno isulle gomme Pirelli del 2020. Non solo: ci saranno tre giorni dicon la Formula 2, ed infine ilcon la Mercedes sulle gomme 2021. Laha comunicato che sarà in pista il tedesco Sebastian3, mentre gli darà il cambio il monegasco Charles Leclerc, impegnato mercoledì 4. Ci saranno venti treni di gomme per ciascun team, 12 però saranno obbligatori, in quanto scelti da Pirelli, mentre otto saranno a discrezione delle squadre. Così Mario Isola presenta iad Autosprint: “Abuchiude un’altra stagione molto lunga e ne apre subito una nuova, con iFormula 1 e Formula 2 su pneumatici da 13 pollici e idi sviluppo sui 18 pollici. In totale, porteremo ad Abu...

Motorsport_IT : #F1 | @RoyNissany guiderà la #Williams ai test Pirelli di Abu Dhabi - KrisMotorsport : #Ferrari conferma che sarà Vettel a guidare la SF90 nella prima giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi (3-4 dicembre… - MrCaruccio : RT @Italiaracing: Ritorno in grande stile per Roy Nissany: sarà al via dei test di Abu Dhabi con Williams -