F1 | GP Abu Dhabi 2019 | il grave problema di aerodinamica della Ferrari Nel terzo settore

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Grazie a Binotto per i complimenti - è la prima volta in 13 anni…” : Lewis Hamilton e Ferrari. Sono prove di matrimonio? A parte gli scherzi, dopo la rivelazione della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, nella quale si citavano almeno due incontri nel corso di questo 2019 tra il campione del mondo in carica della Formula Uno ed il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann, ogni parola delle due parti viene soppesata con maggiore attenzione. In questo fine settimana, come se non bastasse quanto ...

Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i ferraristi : “devo impararlo” : Lewis Hamilton entusiasta della sua pole position ad Abu Dhabi e non manca un riferimento… all’Italia Nella giornata in cui l’argomento del giorno è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, il britannico della Mercedes continua ad essere al centro dell’attenzione grazie al suo splendido risultato in pista. Hamilton è infatti l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1, col suo tempo da record ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Doppietta significativa dopo tanto tempo - Bottas deve puntare alla top-5” : Mercedes incontenibile nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Yas Marina. Le Frecce d’Argento hanno dominato in lungo e in largo il time attack, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position mentre Valtteri Bottas ha chiuso alle spalle del compagno di squadra anche se partirà dal fondo per aver sostituito la power unit. Il sei volte Campione del Mondo andrà a caccia della ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Ferrari ancora una volta preceduta da Mercedes e Red Bull. Cavallino relegato al ruolo di terza forza : Le ultime qualifiche del Mondiale 2019 di F1 sono andate in archivio. Il circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, ha emesso la sua sentenza: Lewis Hamilton e Mercedes padroni. Il campione del mondo, nel suo anno poco “prolifico” nel time-attack, ha voluto ad ogni costo ricorrere all’update delle statistiche nelle pole e il suo obiettivo l’ha centrato con la quinta p.1 in stagione e n.88 in carriera. Il britannico ha così ...

Formula 1 – L’ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton in pole, Bottas partirà dal fondo: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico ha conquistato il primo posto, con record della pista, nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, però, partirà domani dal fondo della griglia, a causa della penalità ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : analisi delle qualifiche. Hamilton e Mercedes dominanti - la gara potrebbe appiattire i valori? : Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, disputate come al solito con le luci della sera che andavano ad avvolgere la pista di Yas Marina, hanno visto brillare sotto i riflettori le Frecce d’argento, come ampiamente previsto e preventivabile. Le W10 hanno davvero impressionato sulla pista collocata tra deserto e Golfo Persico, con una efficacia che ha dell’incredibile. Le monoposto di Brackley sembrano non ...

Formula 1 – Binotto sminuisce l’errore Ferrari in qualifica ad Abu Dhabi : “sapevamo che correvamo un rischio - siamo usciti tirati” : Mattia Binotto analizza le qualifiche Ferrari del Gp di Abu Dhabi: le parole del team principal della Rossa E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico della Mercedes ha ottenuto la pole position, con record della pista, nelle qualifiche di oggi pomeriggio ad Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, penalizzato per la sostituzione della power unit, e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Passare Albon nel giro di lancio? Poco corretto. Non siamo veloci abbastanza in curva” : Scatterà dalla quarta piazzola Sebastian Vettel nel GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco, solo quinto al termine delle qualifiche tenutesi sul tracciato di Yas Marina, beneficerà della penalità (partirà dal fondo della griglia) comminata al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas per la sostituzione della Power Unit e cercherà di ottenere il miglior risultato possibile. Seb, con il suo 1’35″339, ha ...

Mattia Binotto F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non siamo veloci - lontani dalla pole position. Proviamo due strategie diverse in gara” : La Ferrari non è riuscita a brillare nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Yas Marina. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono fermati in quarta e quinta posizione (entrambi scatteranno comunque dalla seconda fila vista la penalità che dovrà scontare Valtteri Bottas), lontanissimi da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tra l’altro il monegasco ha preso bandiera a scacchi e non ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Peccato per quanto successo nel Q3 - domani punterò alla vittoria” : Charles Leclerc conclude le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno con un quarto tempo (che domani sarà il terzo in griglia vista la penalizzazione di Valtteri Bottas) che non lo fa certo festeggiare, e con l’amaro in bocca per quanto accaduto nel Q3, quando ha preso la bandiera a scacchi prima di partire per il suo ultimo tentativo, che ovviamente non può passare in secondo piano. “Ad essere sincero non so ...

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Abu Dhabi qualifiche live : pole position per Lewis Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2019 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito mediorientale, oggi sabato 30 novembre,.

Formula 1 – Leclerc ci crede ad Abu Dhabi nonostante l’errore in qualifica : “voglio il terzo posto in campionato” : Charles Leclerc, l’errore in qualfica e l’obiettivo per l’ultima gara della stagione: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi Sabato di qualifiche non troppo soddisfacente per Charles Leclerc ad Abu Dhabi. Il giovane monegasco della Ferrari ha chiuso le sue qualifiche al quarto posto, anche se partirà terzo per via della penalizzazione di Bottas, non riuscendo ad effettuare ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Contento per la prima fila - oggi era il miglior risultato possibile” : Max Verstappen ha fatto il suo nel corso del sabato di Yas Marina (clicca qui per la cronaca), precedendo entrambe le Ferrari e guadagnandosi un’importante seconda casella in griglia di partenza nel Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche odierne alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma ...