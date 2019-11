F1 | GP Abu Dhabi 2019 | gara Programma | orari e tv domenica 1° dicembre

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Domani, alle ore 14.00 italiane, prenderà il via il GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina assisteremo ad una corsa interessante in cui sarà in ballo il successo di tappa, visto che i titoli mondiali dei piloti e dei costruttori sono già stati vinti da Lewis Hamilton e dalla Mercedes. Il britannico vuol chiudere il suo anno di gloria in bellezza e dimostrare la sua superiorità a bordo di una W10 che su questo tracciato sembra essere particolarmente performante. Proveranno a mettergli il bastone tra le ruote le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel. Le Rosse sono stato protagoniste dell’incidente tanto discusso in Brasile e l’obiettivo di entrambi i piloti sarà quello di far dimenticare l’esito negativo della corsa di Interlagos. Da non sottovalutare poi l’olandese Max Verstappen, ...

