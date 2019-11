F1 | GP Abu Dhabi 2019 | Ferrari ancora una volta preceduta da Mercedes e Red Bull

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Le ultime qualifiche del Mondialedi F1 sono andate in archivio. Il circuito di Yas Marina, ad Abu, ha emesso la sua sentenza: Lewis Hamilton epadroni. Il campione del mondo, nel suo anno poco “prolifico” nel time-attack, ha voluto ad ogni costo ricorrere all’update delle statistiche nelle pole e il suo obiettivo l’ha centrato con la quinta p.1 in stagione e n.88 in carriera. Il britannico ha così posto fine ad una serie di 9 weekend di digiuno in questo senso. Serviva tornare a girare qui per riportare in auge la Stella a tre punte nel giro secco (111esima pole). Per le Frecce d’Argento è la conferma del feudo arabo nell’era ibrida: sempre in p.1 e, non fosse stata per la penalità comminata al finlandese Valtteri Bottas (sostituzione del motore e partenza dal fondo della griglia), sarebbe stata anche sesta prima fila consecutiva. ...

