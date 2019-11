Euro 2020 | sorteggio gironi | l' Italia potrebbe pescare Francia e Portogallo

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia scopre le avversarie - incubo Francia da evitare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Sorteggio, le fasce e le possibili avversarie dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Sorteggio della fase a gironi degli Europei di calcio del 2020: oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, l’Italia, che sarà testa di serie, e verrà inserita nel Girone A, attende di conoscere il nome delle ...

Eurovision 2020: l'Ungheria si ritira (davvero) perché il concorso è «troppo gay»?

DIRETTA Sorteggi Europei 2020 - i gironi Live : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Oggi, sabato 30 novembre (ore 18.00), si terrà il Sorteggio degli Europei 2020 di calcio, al Romexpo di Bucarest (Romania). Nella capitale rumena si definiranno i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno ...

Sorteggio Europei 2020 oggi : orario d’inizio - tv - fasce - possibili avversarie dell’Italia : Si svolgerà oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il Sorteggio della fase a gironi degli Europei di calcio del 2020. L’Italia, che sarà testa di serie, sarà inserita nel Girone A ed attende di conoscere il nome delle sue tre avversarie sulla strada verso la fase ad eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi. Le possibili avversarie del’Italia Gli azzurri di Roberto ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 30 Novembre 2019 | Sorteggio Euro 2020 - Sci e Beach Soccer : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 30 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

VIDEO Basket - Eurolega 2019-2020 : Shane Larkin - la notte dei record con 49 punti in una sola partita! : 49 punti, 5/7 da due, 10/12 da tre, 9/10 in lunetta, 5 assist, 53 di valutazione. Sono questi i numeri della notte magica di Shane Larkin, che distrugge praticamente da solo il Bayern Monaco nell’undicesima giornata di Eurolega, in cui l’Anadolu Efes, grazie al suo contributo, vince per 104-75. Mai nessuno ha segnato tanto nell’era moderna (dal 2000 in avanti) della massima competizione europea: il precedente record, di 41 punti, era ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati di oggi (29 novembre). Shane Larkin da record - 49 punti! Il CSKA espugna Barcellona - vince il Real : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OLYMPIAKOS-OLIMPIA MILANO Sono quattro le partite andate in scena in questo venerdì per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. Spicca ancor più dei risultati la superlativa prestazione di Shane Larkin, che Realizza 49 punti (record assoluto nella massima competizione continentale) nella vittoria dell’Anadolu Efes sul Bayern Monaco. Cade, invece, il Barcellona, demolito in casa da un ritrovato CSKA ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olympiacos-Olimpia Milano 91-70. I meneghini reggono due quarti - poi i greci li travolgono : Dura due quarti l’Olimpia Milano sul campo dei greci dell’Olympiakos Pireo, prima di venire letteralmente travolta nel terzo periodo, ove i padroni di casa piazzano un parziale di 31-16 e archiviano, sostanzialmente, la pratica. Per i meneghini si tratta della quarta sconfitta stagionale patita in Eurolega, per via della quale scendono al sesto posto della classifica della massima competizione continentale. Parte meglio l’Olympiacos ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : 91-70 - dominio greco al Pireo. Brutta serata per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita Seconda sconfitta consecutiva per Milano, che ora ha un record di 7-4. Non bastano i 14 punti del Chacho Rodriguez. serata da dimenticare per la squadra di Messina, che cercherà il pronto riscatto la prossima settimana al Forum contro la Stella Rossa. FINISCE QUI! L’Olympiacos domina nel secondo tempo e vince meritatamente. I greci si ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : padroni di casa in pieno controllo (74-55) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 74-55 Due liberi di Nedovic. Tre minuti senza segnare per l’Olimpia. Serata davvero negativa per la squadra di Messina. 74-53 Rubit firma il +21. Notte fonda per Milano. 72-53 Un solo libero per Baldwin. FINISCE IL TERZO QUARTO! 31-16 di parziale per l’Olympiacos che è in pieno controllo. A Milano serve una rimonta miracolosa, ma ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : i greci tentano l’allungo (53-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 61-48 Super canestro di Rodriguez in penetrazione. Milano si aggrappa allo spagnolo. 61-46 Rochestie non sbaglia il libero. Massimo vantaggio per l’Olympiacos. 60-46 Rochestie segna con il fallo di Della Valle. 58-46 Rodriguez sblocca Milano dalla lunetta. 58-44 Spanoulis perfetto dalla lunetta. 12-3 di parziale in favore dei ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : tutto facile per l’Orizzonte Catania - Sant Andreu battuto 14-7 : Poche, pochissime difficoltà nell’esordio del secondo turno di Euro League per l’Ekipe Orizzonte Catania. La compagine siciliana, davanti al pubblico di casa, si è imposta infatti senza alcun problema sul Sant Andreu, squadra iberica, per 14-7. A prendersi la scena è ancora Marletta, dopo la super partita con il Setterosa: cinque reti per l’attaccante azzurra. EKIPE ORIZZONTE-Sant Andreu 14-7 (2-1, 5-2, 4-2, 3-2) Ekipe ...