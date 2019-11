Euro 2020 | l' Italia sfiderà Svizzera | Turchia e Galles

Europei 2020 - sorteggio fortunato per l’Italia : nel Girone A se la vedrà con Svizzera - Turchia e Galles : sorteggio fortunato. La nazionale italiana di Roberto Mancini ha evitato tutte le avversarie più rischiose nel sorteggio dei gironi per gli Europei 2020 in programma a giugno 2020. Gli azzurri, inseriti nel Girone A, potevano pescare in fascia due Francia, Olanda, Croazia, Polonia e Russia, ma invece toccherà affrontare la Svizzera, di sicuro la squadra meno attrezzata dell’urna. fortunato anche l’abbinamento della terza fascia: ...

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova Svizzera e Galles! Gara inaugurale contro la Turchia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Finlandia nel Gruppo D con Belgio, Russia e Danimarca. 18.52 Vincente Lega C nel Gruppo D. 18.51 Vincente della Lega D nel Gruppo C se la Romania non dovesse vincere la Lega A. 18.51 L’Italia pesca il Galles! 18.50 Vincente della Lega A nel Gruppo C se dovesse essere la Romania, altrimenti nel Gruppo F. 18.48 Tocca ora alla quarta fascia, che comprende Galles, Finlandia, vincente ...

Euro2020 - Italia con Svizzera e Turchia : 18.51 Il sorteggio di Bucarest per i gironi di Euro 2020 è benevolo per l'Italia. Gli azzurri (testa di serie), inseriti di diritto nel girone A (quello ospitato a Roma e Baku), pescano la Svizzera (come seconda fascia), la Turchia (come terza) e il Galles (quarta fascia).Gara d'esordio il 12 giugno con la Turchia. Clamorosa la composizione del girone F. La Germania, testa di serie, si ritrova la Francia (campione del mondo) e il Portogallo ...

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova la Svizzera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 La Russia va nel Gruppo B con il Belgio, in posizione 4. 18.38 L’Olanda va nel Gruppo C con l’Ucraina, in posizione 1. 18.36 L’Italia pesca la Svizzera! Elvetici in posizione 4. 18.35 Si passa ora alla seconda fascia, che compre nde Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda e Russia. 18.35 L’Italia va nel Girone A, in posizione 2. 18.34 L’Inghilterra è ...

Europei 2020 - i sorteggi in diretta : Alle 18 si sorteggiano i gironi della fase finale degli Europei di calcio itineranti: l'Italia conoscerà le sue prime tre avversarie nel torneo