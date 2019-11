Esonero Thiago Motta | i tifosi del Genoa chiedono il ritorno in panchina…

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)– Si sta giocando la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, alle 18 si è giocata la sfida trae Torino, successo esterno per la squadra di Walter Mazzarri grazie ad un gol nei minuti finali del difensore Bremer. Il Torino si risolleva in classifica nonostante una prestazione non entusiasmante dal punto di vista tecnico, momento sempre più difficile per ilche si trova in piena zona retrocessione e rischia sempre di più. La partita nel complesso non è stata brutta ma è mancata la cattiveria negli ultimi metri del campo. Dopo il successo in avvio il percorso dinon è stato positivo, sono arrivate infatti tre sconfitte e due pareggi, il’. “Subito Ballardini”, si legge sui social, “dammi retta che Ballardini darebbe una bella sterzata”, “ci ha già Salvato 3 ...

CalcioWeb : Esonero #ThiagoMotta, i tifosi del #Genoa chiedono il ritorno in panchina... - luiginosacchini : @PaytonSir Io allungherei subito il contratto a Thiago Motta e poi lo esonero. Prendo Ballardini, faccio punti schi… - marinabeccuti : Thiago vs Toro, due precedenti. Un gol, un esonero, e una retrocessione -