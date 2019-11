Esonero Montella | l’allenatore della Fiorentina ha le ore contate

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)– Si è concluso l’anticipo serale valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoe Lecce. La squadra di Liverani nelle ultime partita non ha conquistato grandi risultati ma ha sempre giocato un buon calcio, al contrario la squadra dinon ha mai convinto. Blitz ospite grazie ad un gol di La Mantia nel secondo tempo, importante scatto per la salvezza del Lecce, i viola invece crollano in classifica e sono sempre più in crisi. E’ una situazione caldissima per la panchina, il tecnico Vincenzosembra avere le ore, la dirigenza si prenderà tutta la notte e la giornata di domani per valutare il da farsi e potrebbe decidere per il cambio di panchina. Una soluzione per il sostituto porta a Gennaro Gattuso con l’ex Milan alla ricerca di un nuovo progetto. Scarica o Aggiorna ...

