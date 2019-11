calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)– Altra pesante debacle in casa, la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vintole Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’in. Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di Ilicic che ha arrotondato il risultato. Nel frattempo è già a serio rischio la posizione delFabio, subentrato a Corini il campione del mondo con la maglia dell’Italia non solo non ha mai ottenuto un risultato positivo ma inoltre ha dovuto fare i conti con pesantissime sconfitte. Prima lo 0-4il Torino, poi il 3-0la Roma ed infine lo 0-3l’Atalanta. Zero gol fatto e 10 subiti in 3 partite possono ...

CalcioWeb : Esonero #Grosso, il tecnico del #Brescia rischia: la situazione dopo il ko contro l'Atalanta - calciomercatoit : ?? #Brescia - Tre pesanti ko su tre per #Grosso: rischio esonero già concreto ?? #CMITmercato - andrealoca77 : L'esonero di Grosso con relativo ritorno di Corini non è nemmeno quotato. -