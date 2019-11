Escursionista disperso sul Gran Sasso | prima giornata di ricerche senza esito

meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)diper i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che dalla scorsa notte sono sulle tracce di una persona di Città Sant’Angelo che nelladi ieri avrebbe percorso la via del Centenario, sul, e che non ha fatto rientro a casa. Le, portate avanti oggi con un considerevole numero di tecnici non soltanto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ma anche della Guardia di Finanza, riprenderanno domani mattina all’alba. Il lungo sentiero del Centenario, già sorvolato in entrambi i versanti dai due elicotteri del 118 e dei Vigili del Fuoco, sarà nuovamente percorso nelladi domani. Oggetto dellesaranno anche sentieri e canali che la persona dispersa si suppone che abbia percorso per sfuggire al maltempo che nel pomeriggio di ieri si è riversato sul. L'articolo ...

TitinaFracassi : RT @Zac7Redazione: +++ Escursionista #disperso da ieri in montagna, ricerche in corso #Abruzzo #GranSasso - ChiaraBuccini : RT @Zac7Redazione: +++ Escursionista #disperso da ieri in montagna, ricerche in corso #Abruzzo #GranSasso - Zac7Redazione : +++ Escursionista #disperso da ieri in montagna, ricerche in corso #Abruzzo #GranSasso -