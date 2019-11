Enrico Ruggeri canta ‘I giardini di marzo’ di Lucio Battisti | Twitter ribolle

Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero criticati : “Programma offensivo!” : Una storia da cantare, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri attaccati da un telespettatore: “Show offensivo” Andrà in onda oggi, 30 novembre 2019, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Una storia da cantare, il nuovo show del sabato sera di Rai1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che hanno già tenuto compagnia ai telespettatori della prima rete nei due sabati precedenti. E prima della terza e ultima puntata di Una ...

Enrico Ruggeri non teme Maria De Filippi : “Facciamo cose diverse” : Tu si que vales di Maria De Filippi: l’opinione di Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E il popolare cantante ha parlato ovviamente della sua vita, della musica e della sua trasmissione Tv intitolata Una storia da cantare. Proprio questa trasmissione si scontra ogni Sabato sera con il Tu si que vales di Maria De Filippi. Ma come vivrà questa sfida il cantautore? A ...

Una storia da cantare - esiste davvero una polemica social su "Enrico Ruggeri fascista"? : "Ruggeri "fascista" non può omaggiare De Andrè, polemica sui social", titola l'AdnKronos, raccontando che "da quasi 48 ore imperversa sui social la polemica sulla puntata d'esordio di 'Una storia da cantare'". Il programma di Rai1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero (la recensione di Blogo), infatti, si legge nel pezzo dell'agenzia di stampa firmato da Antonella Nesi "ha suscitato diversi commenti critici da parte dei puristi ("De ...

Enrico Ruggeri - vergogna in diretta durante Un giorno da raccontare : "Fascista - non puoi" : vergogna in diretta contro Enrico Ruggeri. Il conduttore e cantautore ha debuttato su Raiuno con Una storia da raccontare, dedicata all'immenso Fabrizio De Andrè e prima tappa di un percorso in tre puntate che vedrà "monografie" anche su Lucio Dalla e Lucio Battisti. Bene, mentre lo show andava in o

Enrico Ruggeri presenta De Andrè : perché la scelta della Rai fa discutere : Enrico Ruggeri presenta De Andrè: perché la scelta della Rai fa discutere Come era prevedibile, non appena Enrico Ruggeri è apparso in video su Rai 1 per presentare la serata dedicata a Fabrizio De André (‘Una storia da cantare’), sui social è iniziato un tam tam di commenti. Alcuni pro, alcuni contro: da un lato […] L'articolo Enrico Ruggeri presenta De Andrè: perché la scelta della Rai fa discutere proviene da Gossip e Tv.

Una storia da cantare : Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero raccontano Fabrizio De André : Rai celebra tre grandi artisti della musica italiana. Nel primo appuntamento di stasera, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero presentano Fabrizio De André.

Enrico Ruggeri contro Tu Si Que Vales : “Ascolti? Mi interessa altro” : Una Storia da Cantare, Enrico Ruggeri: “Mi interessa solo fare un bel programma” In una lunga intervista rilasciata alla nota rivista DiPiù Tv, Enrico Ruggeri ha svelato qualche dettaglio in più su Una Storia da Cantare, il programma che da questa sera, sabato 16 novembre, per tre puntate omaggerà tre delle voci più amate della musica italiana. Si partirà con Fabrizio De Andrè e nei successivi appuntamenti si proseguirà con Lucio ...