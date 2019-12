Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020?

trendit

(Di sabato 30 novembre 2019) Continuano ad arrivare indiscrezioni legate aldi, in onda dal 4 Febbraio su Rai 1. In questi giorni non si fa altro che parlare dei possibili volti che potrebbero accompagnare Amadeus durante questa avventura: da Diletta Leotta a Chiara Ferragni, passando per Monica Bellucci e Giulia De Lellis, anche se quest’ultima ha recentemente smentito. Ora però arriva una notizia lanciata da TvBlog.it che riguarda un’che dovrebbe prendere parte alla kermesse, durante una delle cinque serate in programma. Stiamo parlando di, la celebre cantante italiana uscita da Amici di Maria De Filippi. Dopo tutti i successi ottenuti in questi anni grazie ai suoi album,potrebbe salire sul palco dell’Ariston per esibirsi davanti a milioni di spettatori. Oltre alla, anche Tiziano Ferro e Jovanotti potrebbero esibirsi al, ...

RadioR101 : #R101News: 'Nella realtà io sono questa, ho appena finito di fare le pulizie in casa. Siete belle, così come siete.… - Corriere : Emma: «I bimbi di 8 mesi negli ospedali mi hanno dato la forza per battere il cancro» - Paoletta_F : .@MarroneEmma inaugura lo spazio #AmazonXmasSanBabila: tutti gli showcase -