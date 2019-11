Elkann | non solo assalto a Gedi La Ferrari su Lewis Hamilton

Fca-Psa - Conte ad Elkann : il progetto non comprometta l’occupazione in Italia : Il presidente del Consiglio ha visitato lo stabilimento Fca di Melfi. «Con il presidente Elkann nei giorni scorsi - ha spiegato - ho avuto modo di parlare, ho avuto ragguagli, ci siamo sentiti per telefono e parlati di persona: il Governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante»

Fca risponde a General Motors : “La causa contro di noi è sconcertante”. Elkann : “Azione priva di fondamento - non ci preoccupa” : La nota di Fiat-Chrysler dopo l’iniziativa legale del gruppo concorrente: «È un tentativo di creare un diversivo». L'amministratore delegato scrive ai dipendenti per rassicurarli

Ferrari - John Elkann tuona dopo il "suicidio" di Vettel e Leclerc : "Cosa non è accettabile" : "Sono molto arrabbiato". Anche John Elkann interviene sul "suicidio" della Ferrari all'ultimo Gran Premio del Brasile a Interlagos, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che si sono speronati eliminandosi a vicenda. Leggi anche: Vettel e Leclerc, insulti dopo l'incidente. Il "team radio" senza cens

Fca - Elkann : "GM non ci preoccupa Tra 10 anni Exor ancora nell'auto" : Nessuna preoccupazione per le accuse di General Motors che promette richieste di risarcimenti miliardari. Una questione che "è priva di fondamento e come tale non ci preoccupa" e "verrà trattata nei luoghi adeguati. Personalmente mi dispiace che si facciano azioni false a una persona che ha fatto tanto come Sergio Marchionne che non è qui per difendersi". Segui su affaritaliani.it

Elkann : «La causa di Gm non ci preoccupa. Avanti con Peugeot» : «Noi consideriamo che questa sia una causa che verrà trattata nei luoghi adeguati. È priva di fondamento e come tale non

Lapo Elkann attacca Salvini : 'Non mi piace' e il caso spopola sui social : Da quando Matteo Salvini è passato all'opposizione, quelli che erano i frequenti attacchi da parte di persone note nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno, erano diminuiti sensibilmente. A tornare, però, a parlare del leader della Lega è stato il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Quest'ultimo non ha mancato di esprimere la propria opinione di disapprovazione rispetto a quello che è il modo di fare del numero uno del Carroccio che, a sua ...

Italia Indipendent : Lapo Elkann - 'ad uscente non ha fatto un gran lavoro' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "L'ad uscente di Italia Indipendent non ha fatto un grande lavoro. Sono contento che non ci sia più e sono felice che arrivi quello nuovo perché è un manager cazzuto, col quale sto lavorando da tempo al piano di ristrutturazione". Cosi' Lapo Elkann, a Palermo, ha comme

Lapo Elkann contro Salvini : “Non mi piace - è distruttivo”. L’ex ministro : “Parole stupefacenti” : Duello a distanza tra Matteo Salvini e l'imprenditore e dirigente d'azienda Lapo Elkann, sul tema immigrazione: "Da essere umano non mi piace l'atteggiamento di Salvini, credo che sia un comportamento distruttivo". Il segretario della Lega ha risposto per le rime: "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti".Continua a leggere

"Non mi piace Salvini - ha un comportamento distruttivo" - dice Lapo Elkann : "Non mi piace l'atteggiamento di Salvini. Non sono Salviniano e non amo il suo comportamento perché temo sia distruttivo e non costruttivo". Lo ha detto a Palermo Lapo Elkann, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata da Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana - Comitato Regione Sicilia, per la sigla di un protocollo di intesa a sostegno dei bambini in difficoltà. "Penso ...

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli migranti ma nuovi italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi", spiega a Palermo il rampollo Ag

**Migranti : Lapo Elkann - 'Salvini non mi piace - suo comportamento dissolutivo'** : Palermo, 10 ott. (Adnkronos) - "Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni". Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa ital

Lapo Elkann accusa i politici : "Vergognosa la vostra assenza a Lampedusa. Salvini? Non mi piace" : “Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ”. Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana.In particolare, l’imprenditore punta il dito ...