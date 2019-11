È bufera per lo spot a Bonaccini. Le sardine adesso si spaccano

Valentina Dallari - bufera per l’ex UeD. Fan infuriati : “Ma non ti vergogni?” : Valentina Dallari, di recente, ha iniziato a sponsorizzare i prodotti di Fitvia, azienda che è rappresentata da molti altri influencer ed ex volti noti di Uomini e Donne. Capsule contro la cellulite, snack spezzafame, tè detossinanti: una vasta gamma di prodotti, che anche Valentina Dallari ora consiglia e propone sulle Storie del social network. La collaborazione fra il brand e la ragazza ha scatenato non poche polemiche online, soprattutto per ...

Terrorismo - Khan già condannato bufera in Uk : 'Perché era libero?' : Usman Khan già condannato per Terrorismo, era in libertà vigilata.Scoppia il caso nel Regno Unito. L'ex capo dell'anti-Terrorismo: "Si gioca alla roulette russa con la vita delle persone" Segui su affaritaliani.it

Maria Monsè - bufera per la festa della cresima della figlia Perla Maria : “Vergognoso!” : bufera su Maria Monsè, in tv e sui social network. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip è stata ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Si parlava di ‘ricchi che ostentano’ e la Monsè ha parlato della festa organizzata per la cresima della figlia Perla Maria. Una festa extra lusso, come mostrato nel servizio. Il filmato registrato durante la cresima, il “Princess Party” andato in scena a fine ottobre, ha mostrato scene ...

Notizie del giorno – Le ultime sulla panchina della Fiorentina - bufera su Cellino - 4 cessioni per il Genoa : Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. panchina Fiorentina – Le ultime giornate, in casa Fiorentina, sembrano rispecchiare quelle di inizio stagione, almeno in termini di risultati. Negativi, decisamente. Quattro punti nelle ultime cinque partite e ben tre sconfitte, di cui due consecutive. Al ...

bufera su Cellino : “Balotelli è nero - sta lavorando per schiarirsi” - poi il comunicato del Brescia : “Cosa succede con Balotelli? Che e’ nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi pero’ c’ha molte difficolta'”, sono le dichiarazioni del presidente del Brescia, Massimo Cellino che ha commentato la situazione dell’attaccante Mario Balotelli e che hanno creato il caos, nelle ore successive è arrivato subito un chiarimento del club, ecco il comunicato ufficiale. “In merito alle ...

Van Basten nella bufera per espressione nazista in tv : Marco Van Basten al centro di una dura polemica per un fuorionda in Olanda. L'ex attaccante, in diretta televisiva per commentare la gara

bufera su van Basten per una frase nazista pronunciata a Fox Sport : Marco van Basten é finito nella Bufera in Olanda per aver pronunciato un proclama nazista durante una diretta tv su Fox Sport prima della partita di campionato Ajax-Heracles. “Sieg heil”, un celebre saluto tedesco nazista durante la seconda guerra mondiale che il commentatore ha usato per salutare il giornalista che aveva intervistato il tecnico dell’Heracles Frank Wormuth. L’intento, a suo dire, era di prendere in giro ...

Amadeus - è già bufera. Per Sanremo ha scelto Diletta Leotta - ma il caso è scoppiato. E non si sa come andrà a finire : La vogliono tutti, la cercano tutti. Parliamo della più bella del panorama televisivo (a anche sportivo nazionale) la nostra bellissima Diletta Leotta. Per chi non lo sapesse è la super favorita per essere una delle spalle di Amadeus per Sanremo 2020. In fondo la Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli sponsor, che la corteggiano come ...

Francesco Chiofalo imita una persona che soffre di attacchi di panico è bufera sui social : Francesco Chiofalo qualche giorno fa avuto un confronto con una blogger dove aveva rivolto alcuni appellativi poi ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal ...

Francesco Chiofalo imita una persona che soffre di attacchi di panico è bufera sui social : Francesco Chiofalo qualche giorno fa avuto un confronto con una blogger dove aveva rivolto alcuni appellativi poi ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal ...

Francesco Chiofalo scoppia la bufera sui social ecco perchè : Francesco Chiofalo ha avuto un confronto con una blogger a cui aveva rivolto alcuni appellativi ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web. Francesco allora ha preso parola dal social per dire la ...

bufera su Andrea Damante per questa foto scattata nella Valle dei Templi. Ecco perché : È scandalo sulla nuova immagina postata da Andrea Damante che dopo la stessa è stato travolto dalle critiche. L’immagine incriminata è stata pubblicata su Instagram e lo ritrae comodamente seduto su una scultura. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato immortalare durante una visita nella suggestiva Valle dei Templi di Agrigento, ma evidentemente ha scelto la posa sbagliata. Il dj – che avrebbe tradito Giulia De Lellis anche con Belen – ha ...

Francesco Chiofalo imita una persona affetta da attacchi di panico : bufera social. Lui si difende : «Non ho ucciso nessuno» : Un altro piccolo passo falso per Francesco Chiofalo. Dopo aver partecipato a “Le Iene” in cui l’ex protagonista di “Temptation Island” ha avuto un confronto con una blogger a cui aveva rivolto alcuni epiteti, ha postato un video, poi rimosso, in cui imitava una persona affetta da attacchi di panico. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati gli attacchi sul social per il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi ...

Francesco Chiofalo imita una persona affetta da attacchi di panico : bufera social. Lui si difende : «Non ho ucciso nessuno» : Un altro piccolo passo falso per Francesco Chiofalo. Dopo aver partecipato a ?Le Iene? in cui l?ex protagonista di ?Temptation Island? ha avuto un confronto con una...