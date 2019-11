Domenica In | anticipazioni 1° dicembre | in studio Paolo Bonolis

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019)1°, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata diIn. La puntata del contenitore dellapomeriggio di Rai 1 avrà una durata minore: il primo "blocco" di trasmissione andrà in onda dalle ore 14:00 alle ore 15:45; da quest'ora e fino alle 17:00 Mara Venier cederà la linea al TG1, che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo in cui San Francesco D'Assisi ha realizzato il primo Presepio.In ritornerà in onda dalle 17:00 alle 17:25 circa, quando Mara Venier cederà come di consueto la linea a Francesca Fialdini per il suo 'A Ruota Libera' . Il programma condotto da "Zia Mara" , che ogni settimana batte in ascolti tutti i programmi della concorrenza, può vantare tra gli ospiti di questa settimana, conduttore amatissimo di Mediaset.parlerà del suo libro 'Perché parlavo da solo' Nel ...

