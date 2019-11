Domani disinnesco della bomba a Torino | stop a treni e aerei | evacuazione per 10mila

meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)si prepara alle operazioni diriaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i lavori per il teleriscaldamento in città., alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento GenioBrigata Alpina ‘Taurinense’ inizieranno le manovre per rendere inoffensivo e trasportabile l’ordignoSeconda guerra mondiale e per quell’ora la zona dovrà essere evacuata. I torinesi coinvolti saranno circa 60mila. I militari hanno completato operazioni di consolidamento: le opere di barricamento sono state rafforzate ed è stato predisposto l’occorrente per disattivare la. I residentizona rossa,persone, dovranno uscire di casa. Chi abita nella zona gialla, 50mila cittadini, potranno scegliere se lasciare le loro abitazioni o rimanere negli appartamenti seguendo precise istruzioni. In città, ...

