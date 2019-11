Disabili | la vita rocambolesca di Dario Ercolano è una storia di rinascita

Pisa - la Lega a Cascina blocca la nuova sede della coop dei ‘clown dottori’ : a rischio attività per bambini negli ospedali e ragazzi Disabili : Adesso la cooperativa Pisana “Chez nous…Le Cirque!” rischia di non poter più offrire i “clown dottori” agli ospedali di mezza Toscana, da Lucca a Massa passando appunto per Pisa. negli ultimi giorni infatti è in atto un duro scontro tra la cooperativa e il Comune di Cascina guidato dal 2016, dopo 70 anni di governi rossi, dalla Lega prima di Susanna Ceccardi e oggi del suo braccio destro, Dario Rollo. La giunta leghista infatti negli ultimi ...

Scuola e Disabilità : guida alle novità per il sostegno : Una guida alle novità introdotte dal decreto 96/2019 sull’inclusione. Dal blocco degli interventi standard agli strumenti operativi per istituti scolastici e famiglie

PaperBoy - il giornale scritto interamente da una redazione di Disabili : “Diamo a questi ragazzi spazi anche per attività intellettuali” : E’ online dal 4 novembre il sito di PaperBoy, periodico edito dalla cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban e realizzato quasi interamente da redattori con disabilità. Si tratta di una testata regolarmente registrata che permette di conseguire il tesserino e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Vi lavorano venti redattori disabili in tutto, di cui quattro già pubblicisti e due lo diventeranno a metà mese. Gli ideatori del progetto ...

Manovra - le novità per le famiglie : dalla proroga del bonus bebè al congedo paternità di 7 giorni. C’è nuovo fondo per la Disabilità : Siamo lontani dall’asilo nido gratis per tutti. Ma la legge di Bilancio per il 2020 contiene una serie di misure di sostegno soprattutto per le famiglie con redditi molto bassi. Alcune sono conferme, altre novità. E segnano un nuovo percorso che porterà all’Assegno unico per figli a carico, la misura di cui si è discusso fino all’ultimo: inizialmente prevista dal prossimo anno, poi slittata al 2021, salvo modifiche sarà la colonna portante del ...

Sclerosi Multipla : l’angioplastica può migliorare la qualità di vita ma non la Disabilità : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Annals of Vascular Surgery uno studio italiano intitolato “ Percutaneous Venous Angioplasty in Patients with Multiple Sclerosis and Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency: A Randomized Wait List Control Study” (Angioplastica venosa percutanea nei pazienti con Sclerosi Multipla ed insufficienza venosa cronica cerebrospinale: uno studio controllato randomizzato da lista di attesa). Secondo ...