DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE Video streaming tv | in pista | debuttano i velocisti!

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è secondo! Beffato da Dressen per due centesimi. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47: Ganong all’intermedio ha 59 centesimi di ritardo 20.46: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Finale straordinario del tedesco Dressen che chiude con 2 centesimi di vantaggio su Paris. Peccato 20.45: 7 centesimi di ritardo per il tedesco Dressen all’intermedio 20.43: Molto competitivo l’austriaco Franz nella prima parte della pista ma un errore poco dopo il terzo intermedio mette fuori ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è in testa!!! La coppia svizzera Feuz-Janka è dietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33: L’austriaco Reichelt non riesce a tenere il ritmo dei primi della classe: è settimo a 1″92 20.31: Reichelt all’intermedio ha 56 centesimi di ritardo 20.30: E’ PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Recupera tantissimo nel finale e chiude in testa con 24 centesimi di vantaggio sulla coppia elvetica!!! 20.29: Al quarto intermedio Paris ha 8 centesimi di ritardo 20.29: Al ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris scalda il motore - torna Peter Fill : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, Canada, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Dopo l’esordio di Soelden, con il classico gigante di apertura, e lo slalom di Levi, il Circo Bianco al maschile è pronto ad affrontare la sua prima prova veloce. Gli uomini-Jet, infatti, saranno impegnati ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Fontana e Valcepina all’attacco - c’è Paris nella discesa libera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Grand prix pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : orari e startlist 23 novembre. Ordine di discesa sul ghiaccio e DIRETTA tv : Ultimo giro di boa a Sapporo, città giapponese che sta ospitando l’ultima tappa del circuito ISU Grand prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Dopo la straordinaria giornata di ieri, ornata da prestazioni mostre e da record del mondo, nell’ultimo atto della serie verrà completata la rosa dei partecipanti alle Finali che si svolgeranno a Torino dal 5 all’8 dicembre. Si partirà alle 4:15 italiane con la free dance della danza ...

Grand prix pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : orari e startlist 22 novembre. Ordine di discesa sul ghiaccio e DIRETTA tv : Scatterà alle ore 4:33 l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand prix 2019-2020 di pattinaggio di figura che andrà in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La prima giornata, ovviamente dedicata ai segmenti più corti, si aprirà con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove avremo l’occasione di vedere il nuovo programma che Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno confezionato ...