Diletta Leotta sotto choc | Paola Ferrari durissima contro di lei

Festival di Sanremo 2020 - Amadeus ha scelto - le conduttrici saranno tutte e due bionde - Diletta Leotta e Chiara Ferragni : Sarà un Festival di Sanremo molto scoppiettante quello ideato da Amadeus, nuovo direttore artistico, . Il famoso conduttore, nominato per il 2020 direttore artistico del Festival di Sanremo ha deciso di fare le cose in grande. Amadeus, secondo i ben informati, ha già in mente i nominativi delle due conduttrici che lo affiancheranno nella kermesse musicale più seguita dagli italiani. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ...

Paola Ferrari boccia Diletta Leotta a Sanremo : “Non va bene. In tv solo per le forme. Le preferisco Bebe VIo” : Paola Ferrari torna all’attacco di Diletta Leotta. La conduttrice della Domenica Sportiva su Tv Talk, in onda su Rai Tre sabato 30 novembre, ha criticato pesantemente la collega, bocciando l’idea di una sua conduzione a Sanremo con Amadeus: "Io vorrei Bebe Vio. Quella è una donna italiana che mi d

“Oggi fai paura!”. Diletta Leotta - l’ultimo scatto è da sturbo. Abito pazzesco e curve pericolose : Inutile dirlo, sempre pazzesca Diletta Leotta su Instagram. La bellissima siciliana, una delle donne senza dubbio più conturbanti e desiderate d’Italia (e del globo) ha pubblicato recentemente una foto in cui mette completamente in mostra le sue grazie. Glutei in bella mostra, fasciati da un Abito in maglia grigio che ha fatto letteralmente scatenare i followers. L’Abito aderentissimo che disegna la silhouette perfetta della sexy conduttrice di ...

“Insieme siete perfetti!”. Diletta Leotta fotografata col noto calciatore di Serie A. E il gossip impazzisce : Tante volte ci viene il dubbio che Diletta Leotta se le cerchi. L’ultima foto pubblicata dalla bella giornalista sportiva sul suo profilo Instagram ha fatto il pieno di like ma anche di commenti… al limite della censura. Partiamo da un presupposto: nella foto insieme a lei c’era Ciro Immobile e anche un pesce. E il boom social è garantito. Ma c’è una domanda che molti fan si pongono: avete mai pensato di provarci voi due? Eh sì perché secondo ...

Striscia la notizia - record di tapiri per Belen Rodriguez per il gossip su Andrea Damante e Diletta Leotta : Belen Rodriguez è arrivata a quota 28, 28 tapiri d’oro, un record. È quindi lei la più attapirata d’Italia. Ma questo nuovo riconoscimento è doppio. Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia, ha raggiunto a casa la showgirl argentina per parlare di due questioni che riguardano entrambe la gelosia. La prima è la presunta lite con Giulia De Lellis per una liaison con Andrea Damante, la seconda la sua gelosia nei confronti di ...

Diletta Leotta - la storia con King Toretto scatena i social. "Lui brutto per lei" - valanga di insulti : L'esempio di Diletta Leotta vale più di mille campagne contro il body shaming (una forma di bullismo che si basa sulla derisione dell' aspetto fisico). Lei, bionda e mozzafiato, ha ufficializzato la propria relazione con il pugile Daniele Scardina: un fuoriclasse della box, ma non esattamente un ado

Dalle lacrime di New York a Diletta Leotta - Scardina si racconta : “è la mia donna - mi carica vederla a bordo ring” : Il pugile italiano ha raccontato la sua vita, soffermandosi anche sulla storia d’amore con Diletta Leotta Lunedì lo aspetta un aereo per Miami, volerà negli States per preparare la prossima difesa del titolo Internazionale, in programma il 28 febbraio 2020 a Milano. Guantoni nella valigia e tanta determinazione in testa, Daniele King Toretto Scardina non lascia niente al caso, scandendo le proprie giornata con un unico obiettivo in ...