Diabete | Paolo Di Bartolo è il nuovo Presidente AMD

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Vivere bene con ilè la sua missione: non solo professionale ma anche personale, perché convive con quello di tipo 1 dall’età di 17 anni. Da oggi il dottorDi, Direttore della Rete Clinica di Diabetologia dell’AUSL della Romagna, lo farà con una motivazione in più: nel corso del 22° Congresso Nazionale AMD, che si è chiuso oggi a Padova, Diè stato infatti proclamatodell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), la più grande società scientifica della diabetologia italiana, succedendo al dottor Domenico Mannino, che passerà alla Presidenza di Fondazione AMD. Il Congresso ha anche eletto il prossimo, che entrerà in carica fra un biennio e che assume da subito il ruolo di ViceAMD: il dottor Graziano Di Cianni, Direttore UOC Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Asl Toscana Nord Ovest. “In un contesto caratterizzato da ...

