Di Maio | Mai detto di voler far cadere il governo

Mes - Luigi Di Maio fa la guerra a Conte e Pd. Retroscena : rinvio del voto o crisi di governo : Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio

Ue : staff Di Maio - ‘al lavoro per apportare modifiche sostanziali al Mes’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “In merito al Mes il capo politico M5S sta lavorando insieme al gruppo parlamentare con l’intento di apportare delle modifiche sostanziali. Il tutto con uno spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza”. Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio in merito alla questione del Mes, il fondo salva-Stati.L'articolo Ue: staff Di Maio, ‘al lavoro per apportare ...

Ue : staff Di Maio - ‘mai detto di voler far cadere governo’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico M5S che, al contrario, come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico”. Lo precisa lo staff di ...

Sondaggi politici - crolla il consenso di Conte - Salvini - Di Maio e Renzi : sorride solo Meloni : L'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia un netto calo dei consensi per quasi tutti i leader politici: crollano Conte, Salvini, Di Maio e Renzi. Mentre l'unica a sorridere è Giorgia Meloni. Così come sorride Fratelli d'Italia, superando la doppia cifra nelle intenzioni di voto: in calo, invece, Lega, Movimento 5 Stelle e Italia Viva.Continua a leggere

Di Maio minaccia la crisi di governo : l’esecutivo cadrà senza rinvio sul fondo salva Stati : Domani vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo un documento dei 5 Stelle . Il ministro degli Esteri: «Il nostro sistema bancario rischia il fallimento, c’è un meccanismo folle »

Un po' bodyguard - un po' navigator. Di Battista suona la carica al fianco di Di Maio : Partiamo dalla fine. Partiamo da Andrea Marcucci, senatore, capogruppo del Partito democratico. Che a un certo punto della giornata dice una cosa così: “Se il Movimento 5 stelle seguisse le indicazioni di Alessandro Di Battista, provocherebbe sicuramente un problema insormontabile per il governo”. Non semplicemente un problema, non l’ennesima diatriba da risolvere. Un “problema insormontabile”.Riavvolgiamo ...

Hong Kong - scontro tra Italia e ambasciatore cinese. Di Maio : “Ottimi rapporti con Pechino - ma rispetti il nostro Parlamento” : “Sempre ottimi rapporti con governo cinese, allo stesso tempo in Parlamento ci sono tante attività che si svolgono ogni giorno ed è giusto rispettarle. I nostri legami commerciali non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni, del nostro parlamento e del nostro governo”. Poche parole che per Luigi Di Maio segnano – almeno formalmente – la fine dello scontro tra Italia e Cina ...

Milena Gabanelli : "Di Maio mi ha chiesto di tornare in Rai" : "Di Maio mi ha chiesto un incontro per conoscere la mia disponibilità ad un eventuale ritorno in Rai". Con queste parole Milena Gabanelli, contattata dall'Adnkronos, smentisce che sul tavolo ci sia una trattativa per candidarla alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. La giornalista, infatti, aggiunge: "Non mi ha proposto di candidarmi ad alcunché, né io sarei interessata". La rivelazione dell'ex conduttrice di Report accende la ...

Il solito Di Maio e il Black Friday : Un morto, diversi feriti, ancora paura sul London Bridge. La polizia parla di terrorismo. L'autore dell'attacco è stato catturato. La zona, nel cuore di Londra, è stata colpita da azioni terroristiche simile ripetutamente negli ultimi anni. Ancora messaggi al mondo: i leader della maggioranza int

Hong Kong : Formentini (Lega) - ‘Di Maio convochi ambasciatore Cina’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Di Maio convochi urgentemente l’ambasciatore della Cina in Italia. Spieghi che in Italia la libertà di pensiero è un diritto tutelato dalla Costituzione e che il nostro Paese è alleato degli Stati Uniti anche perché strenui difensori dei diritti umani”. Lo chiede Paolo Formentini, deputato della Lega e vicepresidente della commissione Esteri della Camera.“Le parole ...

Fondazione Open : Di Maio (Iv) - ‘Di Battista chiarisca contratto con Fatto’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Oggi Alessandro Di Battista riemerge dal silenzio cui ci eravamo ben volentieri abituati con un attacco frontale e calunnioso a Matteo Renzi. Ovviamente con una consolidata sovrapposizione a una inchiesta giudiziaria”. Lo scrive Marco Di Maio di Italia Viva su Fb. “La vera domanda che bisognerebbe fare all’ex deputato grillino è: chi ha pagato i tuoi viaggi lautamente retribuiti? Il ...

E.Romagna : Gabanelli - ‘da Di Maio no proposta candidatura - né sono interessata’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Di Maio mi ha chiesto un incontro per conoscere la mia disponibilità ad un eventuale ritorno in Rai. Non mi ha proposto di candidarmi ad alcunché, né io sarei interessata”. Milena Gabanelli risponde così all’Adnkronos in merito all’incontro, alcuni giorni fa a Bologna, con Luigi Di Maio. L'articolo E.Romagna: Gabanelli, ‘da Di Maio no proposta candidatura, né sono ...

