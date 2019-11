Decreto fiscale | stallo su carcere evasori E intanto arriva il bonus Tari

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) Due giorni abbondanti per riflettere. Tanto si e' data la commissione Finanze della Camera al lavoro sul. La road map fissata giovedì prevedeva il via libera al testo nelle prossime ore, ma la discussione e' stata rinviata a domani, domenica sera. La commissione - e' stato deciso ieri pomeriggio - tornera' a riunirsi alle 19 di domani. Il testo e' atteso in Aula lunedi' sera per l'avvio della discussione generale, e con il passare delle ore a Montecitorio si rafforza l'ipotesi che gia' martedi' il governo porra' la questione di fiducia. Loe' ancora - ma non solo - sulle pene per i grandifiscali. Nella maggioranza si continua a discutere e la soluzione dovrebbe essere una riduzione dell'aumento delle pene detentive per i delitti di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Italia viva ha gia' espresso perplessita' e insiste nel chiedere la riduzione ...

