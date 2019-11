Daniele Bossari | incubo depressione | la doppia vita all’insaputa di Filippa

Verissimo - Daniele Bossari : ‘Quella sera in cui ho pensato al suicidio’ : “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”. Così Daniele Bossari, ospite sabato 30 novembre a Verissimo, per la prima volta in tv parla del suo viaggio nell’abisso della depressione, raccontato nel suo nuovo libro ‘La faccia nascosta della Luce’. Libro scritto dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, che l’ha visto vincitore, per raccontare a ...

Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 30 novembre in onda su Canale 5. Daniele Bossari, Simona Ventura, Serena Autieri e altri. Si conferma il successo di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L'appuntamento di sabato 30 novembre, alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 30 novembre – Daniele Bossari Daniele Bossari per la prima volta in tv parla

Verissimo - Daniele Bossari : “Quella sera in cui ho pensato al suicidio come reale” : “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”. Così Daniele Bossari, ospite domani a Verissimo, per la prima volta in tv parla del suo viaggio nell’abisso della depressione, raccontato nel suo nuovo libro ‘La faccia nascosta della Luce’. Ripercorrendo quel periodo drammatico della sua vita Daniele confessa: “Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo ...

Daniele Bossari - l’alcolismo e l’idea del suicidio : “Me ne vergogno - ma pensavo fosse la soluzione” : Daniele Bossari ha presentato il suo libro ‘La faccia nascosta della luce’, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. Il conduttore è tornato con la mente ad alcuni degli ostacoli che ha dovuto superare in passato, dai problemi con l’alcol all’idea che l’unica soluzione per mettere fine al suo tormento fosse ricorrere al suicidio: “l’alcolismo? È un percorso molto lungo anche quello che porta all’inferno, mentre ...

Daniele Bossari : “Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione. Il giudizio di un critico tv mi ha distrutto” : “Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione”. A confessarlo è Daniele Bossari in un’intervista a Chi in cui ha spiegato come abbia trovato il coraggio di raccontare in un libro i momenti difficili che ha affrontato nella sua vita, dall’abuso gli alcol ai pensieri suicidi. “Tutto è iniziato con il giudizio negativo di un critico tv: lì ho cominciato ad avere delle insicurezze, mi sono sentito esposto e questa vulnerabilità mi ha ...

Grande Fratello - intervista a Daniele Bossari : "Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione" : Il conduttore, vincitore del Gf Vip 2, ha raccontato il suo periodo difficile al settimanale 'Chi': "Sono tornato a vivere grazie all'amore di mia moglie Filippa e di nostra figlia"