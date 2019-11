Dalla tv alle buste paga | tutti i bonus del 2020

Linea Bianca : la ’scalata’ di Massimiliano Ossini riparte Dalla Valle d’Aosta : Massimiliano Ossini - Linea Bianca Nuove vette da esplorare e affascinanti paesaggi innevati stanno aspettando Massimiliano Ossini. Riprende oggi – dalle 14.00 su Rai1 – il viaggio di Linea Bianca, che porterà i telespettatori alla scoperta delle più belle località di montagna del nostro Paese. Orfano di Mezzogiorno in Famiglia, il presentatore – al timone del programma per la sesta volta – non sarà solo, ma accanto a lui ...

Repubblica : Dalla Toscana l’idea di un’iniziativa legale contro Callejon - Mertens - Insigne e Allan : Un’iniziativa legale contro Callejon, Mertens, Insigne e Allan. Non da parte di De Laurentiis, ma dei tifosi del Napoli. Tifosi illustri, magistrati e medici. Lo racconta Repubblica Napoli. L’idea è di Vincenzo Del Regno, magistrato della Corte dei Conti della Toscana. Originario di un paesino del salernitano, ma trapiantato da anni a Siena, starebbe pensando ad un’iniziativa per tutelare i tifosi partenopei dopo ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2019 : Dalla Nations Cup avanzano Kevin Fischnaller e Lukas Gufler : Missione compiuta in questo venerdì d’antipasto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Il massimo circuito internazionale si è spostato in terra americana, precisamente a Lake Placid, dove nel week-end si svolgeranno le gare. Superano lo scalino della Nations Cup nel singolo maschile i due azzurri impegnati: Kevin Fischnaller e Lukas Gufler, che si qualificano alla gara di domenica. Ordine d’arrivo Nations Cup ...

Diabete : attenzione alle “zone d’ombra” - Dalla pressione alta al peso : I centri diabetologici italiani continuano a migliorarsi. Aumenta infatti la percentuale di pazienti, seguiti presso le strutture diabetologiche del SSN, a cui vengono controllati: emoglobina glicata, peso, colesterolo, pressione, funzionalità renale, fondo dell’occhio. E aumentano i pazienti che in queste misurazioni raggiungono valori desiderabili per un buon controllo della malattia. Cresce l’impiego dei nuovi farmaci per curare il Diabete, ...

Dalla Lamborghini Huracàn alla Dacia Duster : si allarga il “parco auto” di Papa Francesco [GALLERY] : Papa Francesco ha ricevuto diverse auto in dono nelle ultime settimane, la Lamborghini Huracàn è di certo la più suggestiva di queste Papa Francesco ha visto allargarsi il proprio parco auto nelle ultime settimane. C’è un po’ di tutto nell’ipotetico garage del Pontefice, con l’imbarazzo della scelta che di certo non manca. Diverse case automobilistiche infatti hanno scelto di donare uno dei propri gioiellini al ...

Biasin : Ronaldo parla con Sarri in allenamento. Un chiarimento? O il mister gli ha detto che parte Dalla panchina? : La partita di stasera tra Juventus e Atletico Madrid è fatta di calcio ma anche di pettegolezzi, scrive Fabrizio Biasin su Libero. E quando parla di pettegolezzi si riferisce soprattutto al fatto che stasera torna in campo Ronaldo. Non si è ancora capito che tipo di problemi abbiano fatto finire ai margini il portoghese “una questione di «problemi fisici che forse sono problemi comportamentali ma forse sono solo problemi fisici ma forse ...

Pensioni - Dalla scuola alle partite Iva : tutte le finestre per lasciare il lavoro nel 2020 : Lavoratori privati o pubblici, partite Iva o co.co.co: ogni “categoria” ha la propria finestra di uscita per la pensione, che si apre con tempi diversi. Si va da un minimo di 3 a un massimo di 21 mesi di attesa

Elezioni Calabria - l’appello dell’imprenditore vittima di ‘ndrangheta : “Si attinga Dalla società civile classe dirigente preparata alle sfide” : “Il mio è un appello quasi disperato rivolto a tutti i calabresi onesti, a tutti i rappresentanti della politica perbene, quelli che hanno davvero a cuore il bene comune, agli imprenditori e soprattutto ai tanti giovani pieni di speranze e di sogni, ma costretti a scappare: mai come in questo momento dimostriamo di essere cittadini in grado di poter essere protagonisti e costruttori del nostro domani”. Prende carta e penna Nino De Masi, vittima ...

Allerta Meteo Campania : Dalla mezzanotte criticità gialla su Napoli - Isole e Costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per rischio connesso ai temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Sono interessate solo le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni a carattere di rovescio o temporale puntualmente di ...

Tuttosport : Dalla Cina pronto un triennale da 30 milioni per Callejon : Callejon e Mertens sono accomunati in questo momento dal medesimo dilemma che esula la crisi e riguarda solo la possibilità di rinnovare il loro contratto con il Napoli. Per quanto riguarda lo spagnolo non ci sono aggiornamenti sul fronte della società, ma c’è sempre la Cina che bussa. Una situazione strana, come sottolinea Tuttosport, perché Callejon è tutt’altro che marginale nel Napoli, tanto è vero che ha stracciato quasi tutti i ...

Dalla Tav al Mose. Ecco perché non basta dire sì alle grandi opere : Con lo scandalo Mose, le grandi opere sono tornate al centro dell’attenzione politica. Per poco, temiamo. In fondo è già accaduto con l'alta velocità Torino-Lione quando, dopo mesi e mesi di serrato dibattito, tutta la discussione è tornata sotto traccia. I problemi, ovviamente, non sono stati risol

Allerta Meteo Grosseto - l’allarme del sindaco : “Allontanatevi Dalla zona rossa” : “Allontanarsi dalla zona rossa! Per chi è nella zona gialla, non stazionare ai seminterrati e ai piani terra ma salire ai piani più alti“: è l’appello del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Per chi è nella zona azzurra, evitare i seminterrati. Nell’ordinanza 124 sono indicati i comportamenti da tenere. Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564490738 ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : incidente pauroso a Zarco! Il francese colpito alle gambe Dalla moto di Lecuona : incidente pauroso nel corso del GP di Valencia di motoGP, ultimo round del Mondiale 2019. Il francese Johann Zarco è stato vittima di un crash orribile. L’alfiere della Honda, finito in mezzo alla ghiaia per via di una scivolata con la sua LCR Honda, è stato poi letteralmente falciato dalla KTM dello spagnolo Iker Lecuona (scivolato anch’egli), quando era in piedi, venendo preso alle spalle dalla moto austriaca. Un colpo terribile ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco il via alle qualifiche! Dalla Porta va in caccia della pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27: Si partirà alle 12.35 con la Q1: Vietti, Nepa e Foggia andranno in caccia dei migliori quattro crono per accedere alla prossima fase. 12.25: Di seguito l’elenco dei piloti presenti in Q1: T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.447 12 0.643 0.024 1’40.443 15 1’40.135 11 A.ARENAS SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 1’40.916 17 0.685 0.042 1’40.177 12 ...