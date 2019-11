Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Durante la puntata di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizionei panni di Matteolamenta le persecuzioni che deve subire in prima persona e che inevitabilmente coinvolgono chi lo circonda “Una signora voleva farsi un selfie, solo perchè mi ha sorriso e fatto l’occhiolino… E’ da sei ore in uno scantinato a Guantanamo!”poi chiede perdono: “Io chiedo scusa a quelli che mi ha stretto la mano in questi anni, quelli che mimesso un like su Instagram, quelli che misettecentomilaper comprarmi una casetta…” E aggiunge: “Ma io vi chiedo cari giudici, che adoro come l’Herpes… Chi è oggi in Italia che non ha un amico che gli può prestare settecentomilaper comprarsi un? Chi? Chi?“ Live streaming, episodi completi ...

ilfattovideo : Crozza-Renzi: “Mi hanno prestato 700mila euro per comprare un villino? Questa è politica. Cara vecchia politica ann… - andrea_pecchia : Il #Renzi di Crozza che si trasforma in Razzi è assolutamente esilarante #fratellidicrozza #open #30Novembre - Stefano47510568 : @primaopoitorna @fratellicrozza Crozza è un Cretino quanto Renzi Salvini Berlusconi è l’altra deficienza opposta a Vespa il Parassita -