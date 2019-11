Crosetti | le parole di Aluko ci dicono che non c’è bisogno del gesto della scimmia per

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Su Repubblica, Maurizioscrive del caso di Eniola, calciatriceJuventus che ha dichiarato al Guardian di voler lasciare il calcio perché “Torino è due decenni indietro, nei negozi mi guardano con diffidenza” Ha spiazzato tutti, comprese le sue compagne, scrive, perché non c’è stato un episodio scatenante, come nel caso di Balotelli e dei buu razzisti. “Siccome non è accaduto, si pensa che una giovane atleta dalla pelle scura non possa essersi sentita trattare come una diversa. E invece, proprio di questo si sta parlando”. Orafarà l’avvocato. Non giocherà più a pallone. “Forse non siamo stati noi italiani a farle passare del tutto la voglia di prendere a calci un pallone, ma insomma, neanche gliel’abbiamo rafforzata”. Quella che sta terminando non è stata una stagione facile, per lei. Un solo gol, ...

