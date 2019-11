Cristiano Malgioglio | misure impressionanti La foto scattata in cucina

Cristiano Malgioglio a Verissimo con la sua gaffe gela Silvia Toffanin : Cristiano Malgioglio in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita e della sua carriera. Momenti di commozione quando ha ricordato la mamma e la sorella scomparse e quando ha lanciato un appello alla prevenzione del melanoma. L’artista ha sempre voluto svolgere questa professione e deve tutto a Fabrizio De Andrè: «Con lui ero uno stalker, poi mi ha abbandonato a Milano e lì ho conosciuto due signore della ...

Cristiano Malgioglio - pazzesca trasformazione : ecco come non si era mai visto prima / Video : Vestito da donna. Di più: da Monica Bellucci in Malena. Cristiano Malgioglio ha superato se stesso nel Video di Notte Perfetta, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek. Nel Video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, Malgioglio sarà Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha in

Cristiano Malgioglio - il nuovo tormentone : "La notte perfetta" fa impazzire tutti - anche Monica Bellucci : Per Malgioglio c'è aria di successo. La notte perfetta è già un tormentone. Il nuovo brano di super Cristiano fa impazzire tutti. Sembra che sia rimasta senza fiato persino la Bellucci, dopo aver visto il video. Oggi Cristiano è stato ospite di RTL102.5 e radio Zeta dove ha parlato del nuovo torment

Cristiano Malgioglio a Verissimo con la sua gaffe gela Silvia Toffanin : Cristiano Malgioglio in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita e della sua carriera. Momenti di commozione quando ha ricordato la mamma e la sorella scomparse e quando ha lanciato un appello alla prevenzione del melanoma. L’artista ha sempre voluto svolgere questa professione e deve tutto a Fabrizio De Andrè: «Con lui ero uno stalker, poi mi ha abbandonato a Milano e lì ho conosciuto due signore della ...

Cristiano Malgioglio a Verissimo si commuove quando pensa alla mamma : Ospite a “Verissimo” Cristiano Malgioglio si racconta a Silvia Toffanin, e ha parlato della sua vita e della sua carriera. Momenti di commozione quando ha ricordato la mamma e la sorella scomparse e quando ha lanciato un appello alla prevenzione del melanoma. L’artista ha sempre voluto svolgere questa professione e deve tutto a Fabrizio De Andrè: «Con lui ero uno stalker, poi mi ha abbandonato a Milano e lì ho conosciuto due signore della ...

Cristiano Malgioglio - nuovo singolo feat. The Jek : Da oggi, lunedi' 25 novembre, sara' in rotazione in tutte le radio il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek, 'Notte Perfetta'. Nel video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, Malgioglio sara' Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha interpretato nel film di Tornatore. "Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa cosi' originale e divertente'', ha ...

Notte Perfetta il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio : nel video è Malena : Da lunedì 25 novembre sarà in rotazione in tutte le radio il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek, ‘Notte Perfetta’. Nel video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, Malgioglio sarà Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha interpretato nel film di Tornatore. “Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e ...

Cristiano Malgioglio piange per la madre : Era il mio pilastro : Questo sabato 23 novembre, è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. Nel nuovo appuntamento tv, si è presentato tra gli ospiti in studio Cristiano Malgioglio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip nasceva a Ramacca (Sicilia, ndr), dove è cresciuto con un unico obiettivo, quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo. E, in un'intervista esclusiva concessa al talk-show ...

Cristiano Malgioglio a Verissimo - la gaffe clamorosa : "Sarò il suo uccello" - cala il gelo da Silvia Toffanin : Un incontenibile Cristiano Malgioglio, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, su Canale 5. L'artista e paroliere si è raccontato a tutto tondo, parlando anche della sua imminente avventura con Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, al via dal 27 novembre su Rete 4. E proprio parlando del pro

Cristiano Malgioglio piange a Verissimo : “Ho sofferto troppo” : Verissimo: Cristiano Malgioglio parla del suo dramma e fa una rivelazione spiazzante Uno degli ospiti di Verissimo di oggi è stato Cristiano Malgioglio, che mercoledì torna in tv su Rete4 con Piero Chiambretti e il suo CR4 – La Repubblica delle Donne. Malgioglio si è commosso fino ad arrivare alle lacrime parlando dei suoi genitori. A tal proposito il cantante e paroliere ha rivelato: “Ho versato tutte le lacrime ...

La ‘Notte Perfetta di Cristiano Malgioglio : “In anteprima a Verissimo presento il mio nuovo singolo : sarò Monica Bellucci” : Cristiano Malgioglio è pronto a far ballare anche d’inverno con un’altra canzone scanzonata – dopo la hit estiva “Dolceamaro” con Barbara d’Urso – e che sicuramente non lascerà indifferenti. “Notte Perfetta” è la canzone inedita del cantautore, in uscita lunedì 25 novembre, ma sarà presentata in anteprima a “Verissimo” questo sabato. Il video è stato girato tra Modica, Marina di Modica e Sampieri, in Sicilia. “Ho voluto ...

Cristiano Malgioglio nel suo video come Monica Bellucci? Lei pazza di lui : Da una parte Monica Bellucci, dall’altra il grande Pedro Almodovar. Cristiano Malgioglio stupisce ancora ispirandosi a loro. Nessuno ha visto il nuovo video della canzone di Cristiano Malgioglio, ma già se ne parla. Sembrerebbe un vero successo. Circola voce che la prima a vedere il video sia stata

Monica Bellucci osanna Cristiano Malgioglio : "Geniale l'omaggio a Malena" : Monica Bellucci osanna Cristiano Malgioglio, l'artista più eccentrico che abbiamo in Italia. "Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e divertente''. Così lo staff di Monica Bellucci raccontando all'Adnkro

Cristiano Malgioglio : Sfiorato dalla depressione - ne sono uscito con la musica : “Più invecchio e più divento bello”: così Cristiano Malgioglio replica a chi crede che possa soffrire lo scorrere inesorabile del tempo e, raccontandosi in ogni aspetto, parla anche di quando ha rischiato di soffrire di depressione. Intervistato dal settimanale Chi, il paroliere, che è tornato a cantare perché “ascoltavo canzoni brutte e voci orrende che riuscivano a entrare nelle radio” mentre “uno come me veniva considerato vecchio dai ...