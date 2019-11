Così lo youtuber Rick DuFer va a caccia della filosofia nascosta nelle serie televisive

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Massimiliano Parente Un libro divertente che scova gli echi dei pensatorifiction di oggi Massimiliano Parente Non a tutti piace la, neppure al sottoscritto. Perché per i filosofi non esistono punti di non ritorno, come nella scienza. Ti citano Platone o Kant come se non fossero mai superati, sempre attuali, quando la loro conoscenza del mondo era quella del loro tempo. Aristotele credeva che le stelle fossero incastonate in sfere di cristallo, non è che possiamo prenderlo per sensato ancora oggi. Tuttavia senzanon ci sarebbe stata la scienza, e neppure letv, come ci insegna il filosofo. Non conoscete il? In realtà si chiama Riccardo Dal Ferro, è uno, di quelli intelligenti. Ha decine di migliaia di follower, e ha appena pubblicato un libro, intelligente come lui, che si intitola Spinoza e popcorn (edito da DeAgostini, ...

Avengeriana : @xsweetari Mi fa urlare anche è ciò che è diventato: YouTuber e gamer voglio dire ora è CANON grazie Furudate E c… - pvngwin : Lui è uno youtuber che fa recensioni su serie tv e film. Forse non lo conoscerai, ma il suo personaggio è così. Fuo… - polumecanos : @susrrr @Valllins premetto che per puro caso mi è capitato su yt e che lei non mi piace molto come youtuber o quel… -