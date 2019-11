Cortina2020 – Aperto il ticketing online per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino

sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Tante opportunità per vivere al meglio l’esperienza dello sci mondiale, in attesa dell’appuntamento iridato del 2021. Uno sconto speciale per chi acquistai biglietti delle gare del circuito maschile in Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio Da domani, domenica 1 dicembre, sarà possibile acquistarei biglietti per assistere alledideldi sci, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 22 marzo 2020. Il gran finale della stagione agonistica dideliniziata a Soelden lo scorso 25 ottobre andrà infatti in scena ai piedi delle Tofane, le Dolomiti ampezzane: 5 giorni di gare ed eventi, 9 gare totali e la consegna di 12 titoli di specialità, 2 titoli generali e 2 titoli di nazione. I protagonisti del Circo Bianco (complessivamente 150 atleti da 20 nazioni) si sfideranno sulle celebri piste rinnovate in vista di Cortina 2021: tutte ...