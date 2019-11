CorSport | De Laurentiis come un padre Elargisce ceffoni e carezze per ripartire | ma

CorSport : È ancora presto per dire che l’incontro con De Laurentiis sia stato positivo : È ancora presto per dire con certezza che l’incontro è stato positivo, si sono cercate però le soluzioni per ripartire. Questo il primo del Corriere dello Sport dopo l’incontro di oggi a Castel Volturno tra De Laurentiis e la squadra De Laurentiis ha ringraziato i calciatori per la prova offerta contro il Liverpool, ribadendo come questa debba essere la linea da tenere d’ora in avanti. Tutti presenti e toni pacati per ...

CorSport : il Napoli chiede scusa a modo suo e adesso si presenta più forte all’incontro con De Laurentiis : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda vede nella prestazione del Napoli ieri ad Anfield un tentativo di chiedere scusa per tutto ciò che è successo. Ora, scrive, la squadra potrà presentarsi più forte all’incontro di venerdì con De Laurentiis. “Quello che non t’aspetti, ma che speri. La risposta attenta ed orgogliosa d’una squadra in difficoltà che su uno dei campi più difficili del mondo rialza la testa e chiede scusa a modo suo: ...

CorSport : De Laurentiis ascolta Giuntoli e Ancelotti e accetta l’incontro con la squadra : Il Corriere dello Sport conferma quanto annunciato ieri da Sky e da Carlo Alvino. Venerdì Aurelio De Laurentiis incontrerà i calciatori del Napoli. Una scelta che probabilmente è stata favorita dall’opera di mediazione di Ancelotti e Giuntoli. Il CorSport infatti scrive che il presidente è tornato lunedì pomeriggio da Los Angeles. “Ha poi dialogato con Giuntoli che, insolitamente non era sull’aereo della squadra e sembra andato a Roma per ...

CorSport : De Laurentiis non risponde ai messaggi e alle telefonate dei calciatori : Oggi è il giorno delle 24 raccomandate ai rivoltosi. Lettere contenenti le multe stabilite dalla società, per tutti tranne Malcuit che la sera dell’ammutinamento non c’era. L’ufficio legale del Napoli le ha redatte in modo personalizzato e le ha già spedite. 2 milioni e mezzo di penali (25% dello stipendio) con importi che vanno dai 225mila euro di Koulibaly ai 22mila di Gaetano. Poi c’è la questione danno di immagine che probabilmente la ...

CorSport : se non si incolleranno i cocci con De Laurentiis - del Napoli non resterà niente : Milan-Napoli è stata una partita tra uomini in crisi di nervi, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Calciatori che “deambulano alla ricerca di se stessi, di una autorevolezza smarrita, di un’idea – almeno una – che invece soffoca tra paure che si colgono ovunque, in chiunque”. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere Le occasioni nascono da iniziative personali, “tra le espressioni ingiallite di squadre ...

CorSport : De Laurentiis - sì a un colloquio chiarificatore - ma per adesso gli stipendi non si pagano : Così non si può andare avanti, scrive il Corriere dello Sport, lo sa bene anche il presidente De Laurentiis che ha messo in programma di intervenire Aurelio De Laurentiis arriverà domani pomeriggio da Los Angeles, ha visto e capito, sa che c’è da intervenire per restituire la tranquillità svanita in quel colpo di scena (di testa) del 5 novembre e che in California s’è percepito a occhio nudo: bisognerà parlarsi, dirsi ciò che per ora è stato ...

CorSport : Ancelotti chiamato a mediare nell’appuntamento chiarificatore tra De Laurentiis e la squadra : La crisi è sempre più evidente, non quella dei risultati, ma quella psicologica che finisce per condizionare le prestazioni in campo, come hanno commentato ieri sera a Sky. Quello che è sceso in campo a San Siro non è stato un Napoli sereno e libero di giocare, ma una squadra contratta e ansiosa. Adesso in un modo o nell’altro occorre porre fine a questo silenzio e portare avanti un chiarimento tra De Laurentiis e la squadra, per fare ...

CorSport : ancora incerta la presenza di De Laurentiis a Liverpool : La presenza di De Laurentiis a Liverpool per la partita di Champions è ancora incerta, scrive il Corriere dello Sport. Troppi gli appuntamenti del presidente, sarebbe costretto a fare il giro del mondo in 72 ore. La partita del Napoli con il Milan la vedrà sicuramente in America, in tv. Domenica sera decollerà dagli States e arriverà a Roma, dove, il giorno dopo, c’è l’assemblea di Lega per discutere dei diritti tv. Partire per Liverpool subito ...

CorSport : i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è stata una scelta collettiva : La tensione in casa Napoli è ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tutti loro hanno intenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha già provato a spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perché hanno la volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far ...

CorSport : Allan ha chiesto scusa a Edo De Laurentiis : Siamo quasi alla resa dei conti, tr pochi giorni il presidente De Laurentiis sarà di ritorno e ci sarà, o almeno così si pensa, un incontro con la squadra. Il presidente dovrebbe essere presente a Liverpool e una vittoria sarebbe sicuramente di aiuto per chiarire tutta la situazione. Di sicuro, come sottolinea il Corriere dello Sport, non si torna più indietro dopo quel martedì ero dell’ammutinamento, ma si può provare a ricucire quanto ...

CorSport : Ibrahimovic al Napoli è improbabile - ma De Laurentiis è imprevedibile : Che il futuro di Ibrahimovic sarà in Italia sembra una cosa ormai scontata e se si è capito che i contatti con il Milan sono oramai avviati, nulla è ancora deciso. Ieri il suo agente, Mino Raiola, é stato in casa rossonera per parlare con la dirigenza, ma la pista del Bologna sembra tutt’altro che chiusa per l’attaccante svedese. Sempre più lontana invece, appare quella che porta a Napoli, nonostante la voglia di far esplodere il San ...

CorSport : rinnovo Callejon - De Laurentiis aspetta una risposta per un biennale a 3 milioni a stagione : Callejon ha avuto indubbiamente un feeling particolare con Rafa Benitez che lo ha portato a Napoli dalla Spagna e con cui ha realizzato ben 20 reti, e poi con Maurizio Sarri per cui ha rappresentato l’intoccabile. Ancelotti invece ha messo in chiaro fin da subito che non esistono intoccabili, che tutti possono restare in panchina e addirittura tutti possono essere ceduti, non parla il curriculum o il nome di un calciatore, ma quello che fa ...

CorSport : De Laurentiis volerà a Liverpool con il Napoli. Sarà l’occasione per un riavvicinamento : Nel weekend De Laurentiis tornerà da Los Angeles. Milan-Napoli la seguirà in tv, mentre decide la linea da seguire per punire i propri calciatori dopo l’ammutinamento della notte di Champions. Il tempo non ha cancellato la ferita e il club vuole riportare l’ordine e ristabilire le regole. Non si sa ancora se la linea adottata Sarà morbida o severa, scrive il Corriere dello Sport, ma sicuramente delle misure andranno prese. La rabbia di De ...

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...