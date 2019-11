Corruzione | inchiesta ' Buche d' Oro' | 9 arresti all' Anas di Catania

Sicilia - inchiesta sull’armatore Morace : l’ex governatore Crocetta a giudizio per Corruzione : Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione l’ex governatore Siciliano Rosario Crocetta. Il procedimento nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Ettore Morace, il patron della Ustica Lines – poi diventata Liberty Lines, incaricata dei servizi di collegamento con le isole minori – considerato dall’accusa il creatore di un vero e proprio sistema di corruzione che prevedeva soldi, rolex, borse e ...

Inchiesta anti-Corruzione nel Potentino : arrestato ex sindaco Pd di Venosa. “Bandi per lotti edilizi e gestione stadio scritti a tavolino” : L’ex sindaco di Venosa Tommaso Gammone e due suoi ex assessori, Rosa Centrone e Francesco Rosati, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un’operazione anti-corruzione che riguarda le pratiche edilizie nella cittadina in provincia di Potenza. Tutt’e tre hanno fatto parte della giunta di centrosinistra (l’ex sindaco è del Pd) fino al maggio scorso, quando ha vinto le elezioni l’attuale sindaca Marianna ...

Astaldi - inchiesta bomba della procura : indagati per Corruzione i commissari : I giudici capitolini hanno perquisito gli uffici dei professionisti Ambrosini, Gatti e Rocchi, che gestiscono il concordato preventivo del colosso delle costruzioni. Nel mirino i compensi da decine di milioni di euro. Usate intercettazioni che potrebbero terremotare il mondo delle consulenze delle amministrazioni straordinarie. Fonti della magistratura: la procedura deve andare avanti

Astaldi - tutti zitti sull’inchiesta sui commissari del Concordato più grande d’Europa. Indagati per Corruzione in atti giudiziari : Astaldi non ha comunicato ufficialmente nulla sulla situazione seguita alle perquisizioni del 30 ottobre da parte della Procura di Roma. La Consob per ora non ha ritenuto di chiedere ufficialmente alla società di fare comunicazioni precise sul caso. Il presidente Paolo Savona e il commissario Giuseppe Maria Berruti, contattati dal Fatto, non vogliono rilasciare dichiarazioni sul tema. Mentre fonti vicine ad Astaldi, contattate dal Fatto, ...

L'inchiesta in Vaticano ora scoperchia truffa - Corruzione e peculato : Giuseppe Aloisi Spunta il documento dell'indagine in corso in Vaticano: i procuratori parlano di gravi indizi di peculato, truffa, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio". Ecco come sarebbero stati spesi i soldi Si attendeva di comprendere i perché dietro alle acquisizioni di documenti ed apparati elettronici in Vaticano: per gli organi interni deputati ad indagare esistono "gravi indizi di peculato, truffa, abuso d'ufficio, ...