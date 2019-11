Corruzione | 9 arresti all'Anas di Catania per tangenti su lavori

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 30 novembre 2019) Nove persone sono state arrestate dai militari del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza dinell'ambito di un'inchiesta persull'esecuzione didi rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell', nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde. Sei sono finite in carcere, tre ai domiciliari. L'inchiesta "Buche d'oro" Si tratta del terzo provvedimento cautelare emesso nell'ambito delle indagini "Buche d'oro" suidi rifacimento delle strade della Sicilia orientale affidati all'che ha visto coinvolti diversi funzionari. In questa fase gli investigatori delle fiamme gialle hanno scoperto che le mazzette ruotavano anche attorno alla sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde lungo le medesime arterie stradali. ...

