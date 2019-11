ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Ha appena finito la rassegna stampa della gloria europea che è già campionato. E Antoniosa come si rimettono i piedi a terra. Ormai è un refrain per questa stagione: la rosa corta, povera Inter. Dice che i nerazzurri sono gli unici ad aver “dovuto” sostituire giocatori, non come le avversarie che hanno “aggiunto”. Poi però gli chiedono se gli possa servire Gabigol e lui rifiuta. “Non lo considero un mio giocatore”. Alla vigilia del match con la Spal il tecnico senza fatica definisce la sua squadra “la sorpresa” dell’anno: “Io ho sempre sottolineato il fatto che l’Inter a differenza di cinque o sei squadre hagiocatori, altri invece hanno aggiunto giocatori in rose già di una certa importanza. Questa per noi è la maggiore sorpresa. Abbiamo dovuto sostituire tre giocatori importanti per l’Inter, cosa ...

napolista : Conte torna in Italia: “Inter unica che al mercato ha sostituito e non aggiunto” Vigilia di campionato per l’Inter… - cronachelucane : IL RITORNO DI CONTE - Il presidente del Consiglio torna in Capitanata - - LegaNordSud : di firmare dimettiti e chiedi scusa perché con i risparmi degli italiani non si scherza. Per questo ho convocato Co… -