Conegliano | Letizia Diana è stata ritrovata | la 17enne era a Piacenza

Conegliano : Letizia Diana scompare a 17 anni - la mamma : 'L'hanno portata via' : "mamma, torno dopo la messa". Domenica 24 novembre, Letizia Diana David 17enne di origine romena residente con la famiglia a Conegliano (Treviso) è uscita di casa dicendo che sarebbe andata in chiesa. Invece, non è più rientrata. La mamma, Ioana Botezatu (47 anni) è convinta che si trovi con un giovane conosciuto in chat, una persona pericolosa che potrebbe averla portata via, in Germania. Stasera 27 novembre, la trasmissione 'Chi l'ha visto?', ...