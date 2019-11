Condannato per il saluto romano al Campo 10 si difende | Ecco perché non sono

L'attentatore di Londra è Usman Khan : già Condannato per terrorismo - era in libertà vigilata : Si chiamava Usman Khan, aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo l’attentatore che ieri sul London Bridge ha accoltellato i passanti uccidendone 2 e ferendone 3 prima di venire ucciso dalla polizia.Khan aveva partecipato ad un complotto per attaccare la Borsa di Londra nel 2010. Allora 19enne, l’attentatore del London Bridge era il più giovane di un gruppo di nove estremisti, provenienti ...

Il presidente del Suriname - Desi Bouterse - è stato Condannato a 20 anni di carcere per l’uccisione di 15 avversari politici nel 1982 : Il presidente del Suriname, Desi Bouterse, è stato condannato a 20 anni di carcere per avere ordinato l’uccisione di 15 oppositori politici, nel 1982. Bouterse ha 74, al momento è all’estero per un viaggio ufficiale in Cina e ha due settimane

Oliviero Toscani Condannato per diffamazione a Salvini : 'Vale come una Panda usata' : Matteo Salvini da una parte catalizza consenso come testimoniato dall'escalation della Lega negli ultimi anni. Dall'altra, però, sono molteplici le figure note a livello nazionale che non perdono occasione per non mandargliele a dire. Tra questi c'è il fotografo Oliviero Toscani che, però, è stato condannato per diffamazione nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno a pagare una cifra di ottomila euro di risarcimento. A commento della sentenza ...

Don Giorgio De Capitani - il sacerdote Condannato per le frasi anti-Salvini incontra l’arcivescovo di Milano : “Come un miracolo” : L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto visita domenica a don Giorgio De Capitani, il sacerdote condannato lo scorso 11 novembre per diffamazione dal Tribunale di Lecco a seguito di una querela del leader della Lega ed ex-ministro degli Interni Matteo Salvini. Appena terminato l’incontro, avvenuto nell’abitazione di don Giorgio a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, il sacerdote, famoso per le sue invettive contro ...

Galan Condannato (e prescritto) dalla Corte dei Conti : “Diede 24 milioni per la salvaguardia della Laguna a Diocesi e Comunità ebraica” : La condanna della Corte dei Conti di Venezia nei confronti dell’ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, non poteva avvenire in un momento più tormentato. Dopo le eccezionali acque alte si sta discutendo di Mose, ritardi nei lavori e finanziamenti per la salvaguardia di Venezia. Ed ecco che Galan, già coinvolto nello scandalo Mose del 2014, ora dovrà risarcire la Regione con 764mila euro per aver dirottato al Patriarcato fondi della ...

Lega - in Sicilia l’ex berlusconiano Nino Minardo va con Salvini : nel 2014 è stato Condannato in via definitiva per abuso d’ufficio : Nuovo acquisto per Matteo Salvini in Sicilia. La Lega ha ufficializzato l’arrivo di Nino Minardo, deputato di Forza Italia alla terza legislatura. È lo stesso parlamentare ex berlusconiano a ufficializzare l’arrivo al Caroccio su facebook, postando una foto con l’ex ministro dell’Interno: “L’incontro di oggi con Matteo Salvini – ha scritto Minardo – ha sancito la conclusione di un percorso di ...

Aborto - filma medici che vendono feti/ Condannato giornalista per l'inchiesta : Aborto, il commercio dei feti documentato in una serie di video, che sono costati a un giornalista americano una multa di quasi un milione di dollari

Asti - uccise un geometra perché temeva di perdere la casa : 92enne Condannato a 30 anni : condannato a 30 anni di carcere Dario Cellino, 92enne a processo per l'omicidio volontario di Marco Massano, geometra di 44 anni che fu ucciso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d'Asti con un colpo di fucile. La vittima doveva svolgere la perizia sul valore dell'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.Continua a leggere

Corona Condannato in via definitiva per illecito fiscale : Confermata la condanna a 6 mesi di reclusione per illecito fiscale inflitta in appello nel 2018 all'ex 'fotografo dei vip' Fabrizio Corona. Lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione, nel processo scaturito dalla vicenda degli oltre 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria. La pena per Corona era stata dimezzata in appello, rispetto a ...

Corona Condannato in via definitiva per i soldi nel controsoffitto : Confermata la condanna a 6 mesi di reclusione per illecito fiscale inflitta in appello nel 2018 all'ex 'fotografo dei vip' Fabrizio Corona. Lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione, nel processo scaturito dalla vicenda degli oltre 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria. La pena per Corona era stata dimezzata in appello, rispetto a ...

Un tribunale francese ha scarcerato l’attivista Vincenzo Vecchi - Condannato in Italia per gli scontri del 2001 al G8 di Genova : La Corte d’appello di Rennes, in Francia, ha ordinato la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, che era stato arrestato lo scorso agosto a Saint Gravé dans le Morbhian, in Bretagna, su due mandati d’arresto europei. Vecchi, che è milanese e ha

Condannato per violenza domestica lo streamer di Twitch che ha aggredito la compagna incinta durante una sessione di gioco : L'anno scorso, lo streamer di Fortnite, Luke "MrDeadMoth" Munday, è stato ascoltato mentre aggrediva la sua ragazza allora incinta durante uno streamng di fronte ai due figli della coppia. Dopo essere stato arrestato nel dicembre 2018, è stato Condannato all'inizio di questa settimana e dichiarato colpevole di violenza domestica.Come riporta Kotaku Australia, è stato Condannato a 14 mesi di servizi per la comunità (o servizi sociali). In merito ...

Roberto Spada Condannato definitivamente a sei anni per la testata all'inviato Piervincenzi : riconosciuta l'aggravante mafiosa : Roberto Spada è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa: Spada il...