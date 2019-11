Come la letteratura ha raccontato l’Aids

Fonte : wired

(Di sabato 30 novembre 2019) Il 1° dicembre sarà la Giornata mondiale della lotta al, indetta nel 1988. Dopo tanti anni, sarebbe illusorio considerata debellata l’epidemia che ha mietuto negli anni oltre 25 milioni di vittime in tutto il mondo, mettendo in questione le categorie di sessualità libera e generando nella società un vero e proprio stigma nei confronti specie dell’omosessualità –se già non fossero bastati intolleranza e ghettizzazione nel corso della storia. Possiamo però provare a sanare questa ferita della contemporaneità andando a esplorare tra i libri che hanno affrontato il dramma, oppure richiamando alcuni autori da scoprire o riscoprire, che sono stati loro malgrado investiti da questa indelebile peste contemporanea, chi con senso di tragicità chi in modo più grottesco e ironico. Potremmo partire da un romanzo che uscirà nell’autunno del 2020 per Einaudi, I grandi sognatori di Rebecca ...

RaiCultura : ? 'Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona.… - VittorioSgarbi : @nonelarena @ACecchiPaone Cecchi Pavone che fa il moralista è una roba da Zelig. La parolaccia è nella vita di tutt… - paoladelusa : RT @Antonio79B: 'Né vi son guerre tanto accese e sanguinose né di così lunga durata come quelle sorte per divergenze di opinioni, specialme… -