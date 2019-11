Come il maltempo è stato raccontato su Twitter

Maltempo - strade Come fiumi a Genova : vigili del fuoco sul gommone per le vie della città : Nelle ultime 24 ore sono stati più di cento gli interventi dei vigili del fuoco a Genova, a causa dei danni dee disagi dovuti alle forte piogge. Molte le strade e i sottopassi allagati, insieme a smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo. L’allerta rossa è stata prolungata fino alle 15 di domenica 24 novembre L'articolo Maltempo, strade come fiumi a Genova: ...

Maltempo - Reggio Calabria Come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e VIDEO] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Ecco Come sostenere Matera e la ricostruzione dopo il maltempo : arriva il primo Villaggio contadino di Natale : Per sostenere la città dei sassi duramente colpita dal maltempo arriva il primo Villaggio contadino di Natale a Matera dove partire dalle ore 9,00 di Venerdì 29 novembre per tutto il week end accorreranno migliaia di agricoltori per salvare il lavoro, le produzioni e le ricette tradizionali Made in Italy. Il sapere antico e la grande bellezza della campagna “invadono” la Capitale Europea della Cultura per riaffermare il valore del cibo, facendo ...

Maltempo - situazione critica a Licata dopo la bomba d’acqua di stamattina : “noi Come Venezia e Matera ma lasciati soli” [FOTO e VIDEO] : Acqua alta nel centro storico: nelle piazze Gondar e Duomo soprattutto, a Licata (Agrigento) dove le forti piogge della mattinata (51mm in meno di due ore) hanno creato pesanti disagi agli automobilisti che sono rimasti intrappolati all’interno delle loro autovetture e ai proprietari dei magazzini che sono stati allagati. A monte della città ha piovuto ancora di più: spiccano i 57mm di Riesi. Così s’è riversata a valle una grande ...

Maltempo - Alto Adige in ginocchio sotto la neve : valanghe Come colate di lava - interi villaggi devastati : Non è solo Venezia piegata dal Maltempo. Mentre la Laguna è sommersa dall'acqua alta, con perle architettoniche corrose dal sale marino e la Toscana è in allerta per la piena del fiume Arno (Pisa è la città più in apprensione), in Alto Adige interi paesini di montagna sono stati sconvolti da neve e

Maltempo Veneto - Anas : “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” : Sulla strada statale 52 “Carnica” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale. L'articolo Maltempo Veneto, Anas: “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” sembra ...

Maltempo - tutti i DATI del Ciclone Mediterraneo sull’Italia : raffiche di 190km/h e 300mm di pioggia - Come un Uragano di 3ª Categoria! : I numeri del Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia sono impressionanti: la Tempesta s’è approfondita fino a 986hPa nel mar Tirreno e sta provocando fenomeni di Maltempo molto violenti da ormai oltre 24 ore. Il Maltempo proseguirà anche questa notte, soprattutto al Nord/Est ma anche tra basso Lazio e Campania e al Sud, tra Sicilia centro/orientale e Calabria meridionale e Jonica. I DATI meteorologici sono eccezionali: ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta risalendo l’Italia : altre 24 ore di forte maltempo - è Come un Uragano di 2ª Categoria : Il Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo, raggiungendo una bassa pressione di 989hPa pochi chilometri a ovest delle isole Egadi, in Sicilia. Ha iniziato a risalire il mar Tirreno e nel corso del pomeriggio/sera, approfondendosi ulteriormente (fino a 986hPa circa), si muoverà verso Nord/Est, raggiungendo la Campania durante la prossima notte. Intanto il vento ha ...

Maltempo - Borrelli : un evento Come l’alluvione di Firenze “non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

Maltempo a Ispica : Come presentare istanze per danni : Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie avvisa la cittadinanza che si possono presentare le istanze per i danni avuti dal Maltempo. Ecco come

Maltempo - strade Come fiumi a Castelvetrano e Campobello di Mazara : Il forte Maltempo annunciato dalla Protezione Civile della Sicilia per oggi pomeriggio nella parte occidentale dell’isola ha allagato strade e cantine

Maltempo Toscana - stanziati un milione e mezzo di euro : ecco Come avere i contributi per i danni dell’estate : Per i danni inflitti dai nubifragi di fine luglio in provincia di Firenze, Grosseto e Lucca (e per il cui il Governo non ha riconosciuto, a differenza di Siena ed Arezzo, lo stato di emergenza nazionale) la Regione ha stanziato un milione e mezzo di euro. Le risorse saranno rese disponibili grazie ad un emendamento in Consiglio regionale che sarà approvato con l’imminente variazione di bilancio. “Ma occorre adesso – ricorda ...