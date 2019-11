Colpaccio del Lecce contro la Fiorentina | l’ex Liverani “esonera” Montella FOTO

Pallanuoto - A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Due partite rinviate per maltempo - Colpaccio Sport Management : Ottava giornata per il campionato di Pallanuoto maschile di Serie A1 2019-2020. Un turno condizionato dal maltempo: due infatti le partite, in terra ligure, che sono state rimandate a data da destinarsi a causa dell’allerta per le forti piogge. In vetta nessun problema per la Pro Recco che come al solito va a valanga, a sorpresa però il colpaccio della Sport Management che in casa batte 8-5 l’AN Brescia. Ne approfitta l’Ortigia ...

“Quel posto è di Alessandro Zarino”. Maria De Filippi lancia la bomba : il Colpaccio dell’ex tronista di Uomini e Donne : È arrivata come un fulmine a ciel sereno la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne. Il tronista, dopo una furiosa litigata con la corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla per evitare di perderla, ma la giovane non ha creduto ad una sola parola di quello che lui ha cercato di dirle e gli ha rifilato un secco no, accentando invece di buon grado il trono offertole poco prima di abbandonare lo studio da Maria De Filippi. “Ho ...

Mediaset - l'ultimo Colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : alla conquista della Germania : Mediaset effettua un ulteriore investimento nella televisione tedesca ProSiebenSat.1 Media Se e ad oggi detiene il 15,1% del capitale di "P7S1". Lo annuncia una nota l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. In particolare, la controllata spagnola Mediaset Espana ha annunciato oggi di aver acquisito una

Notizie del giorno – Malore per un allenatore - il Colpaccio stellare dell’Inter - brividi in Cagliari-Fiorentina : Malore PER UN allenatore – L’allenatore del Belluno, Stefano De Agostini, è stato trasferito in ospedale in seguito ad uno scontro fortuito subito in campo con un suo calciatore durante la partita di Serie D girone C tra Legnago e Belluno. Nel dettaglio, al 40' del primo tempo il tecnico ha accusato un Malore dopo un colpo al costato subito sulla linea laterale vicino alla panchina con il difensore Sommacal. Portato in ospedale ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : ultimi dieci minuti. Giallorossi a caccia del Colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Ora invece è il Gladbach a cercare di prendere in mano il comando delle operazioni. 83′ Minuti di calcio non indimenticabili. Ora è Pau Lopez ad andare al rinvio, dopo un corner non sfruttato al meglio dai padroni di casa. 80′ Terzo cambio nella Roma: fuori Pastore, dentro Perotti. Argentino per argentino, trequartista per trequartista. 78′ Tiro di Dzeko: respinto. 76′ ...

Notizie del giorno – Colpaccio Juve sul mercato - caso Nandez al Cagliari - l’Italia del futuro : Colpaccio Juve SUL mercato – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto importante per Erling Braut Haaland, giovane attaccante che si sta mettendo in grande mostra con la maglia del Salisburgo. Paratici aveva annunciato colpi alla Cristiano Ronaldo, ma con età nettamente inferiore. Le altre Notizie di mercato: c’è la fila per De Paul, testa a testa Spal-Samp caso ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Risultati Liga - 11^ giornata : Colpaccio dell’Eibar nel finale - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga per un importante turno infrasettimanale. Dopo il riposo forzato della decima giornata, scendono di nuovo in campo Barcellona e Real Madrid. Cinquina blaugrana contro il Valladolid con doppietta di Leo Messi. Risponde il Real con 5 reti al Leganes. Nel primo match solo un pareggio per l’Atletico, contro l’Alaves finisce 1-1, non basta Morata. Finisce in parità Valencia-Siviglia, il ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Colpaccio di Milano - espugnata Perugia! 3-0 da sballo - Abdel-Aziz da brividi : Fenomenale impresa di Milano che ha sconfitto Perugia a domicilio con un secco 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) nell’anticipo della quarta giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini hanno letteralmente dominato la partita andata in scena al PalaBarton e che è stata anticipata di un paio di settimane rispetto al calendario originario in modo che domenica 10 novembre si possa giocare il big match tra ...

Calciomercato - il sostituto di Zappacosta alla Roma : Fiorentina - Samp e Toro tentano il Colpaccio - la decisione del Lecce su Liverani : Il Calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Lecce – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra ...

Che tempo che fa - Colpaccio di Fabio Fazio : in studio Kim Phúc - la bambina del Vietnam : colpaccio per Fabio Fazio. Per la prima volta nella tv italiana, Kim Phúc sarà ospite in esclusiva della seconda puntata di Che tempo Che Fa, domenica 6 ottobre 2019, su Rai2, dalle ore 21.00. La donna, oggi ambasciatrice UNESCO, attivista e scrittrice, è diventata celebre in tutto il mondo come la