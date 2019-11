Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 | le graduatorie dopo il gigante

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : le graduatorie dopo la 15 km di Ruka. In testa Johannes Hoesflot Klaebo : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio le prime due tappe del Ruka Triple, minitour che inaugura la stagione: queste le graduatorie dopo la prima sprint e la prima gara distance della stagione, con il norvegese ohanes Hoesflot Klaebo che guida la graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 96 2 IVERSEN Emil NOR 80 3 GOLBERG Paal NOR 78 4 BOLSHUNOV ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : Guazzini-Consonni chiudono in terza posizione nella madison femminile. Lamon indietro nella Classifica dell’omnium dopo tre prove : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Nel frattempo premiate le medagliate del madison femminile, tra cui anche le nostre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, protagonisti di una grandissima prestazione quest’oggi. 13.36 Bellissimo testa a testa, ma è la beniamina di casa a vincere il primo round in 11”131. 1-0 Lee. 13.35 La finale per il primo posto vedrà invece impegnate la numero 1 del ranking, Lee Wai Sze (Hong Kong) e ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo la 10 km di Ruka. Bjornsen al comando - Johaug quarta : Sadie Maubet Bjornsen è al comando della Classifica di Coppa del Mondo femminile dopo la 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia. L’americana sfrutta la combinazione del terzo posto di ieri nella sprint e nel quarto odierno della 10 km per balzare a quota 83 punti, davanti alla russa Natalia Nepryaeva e alla svedese Jonna Sundling. Quarto posto per la norvegese Therese Johaug, mentre per Ingvild Flugstad Oestberg si dovrà attendere ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano alla Classifica generale - Dominik Windisch e Lukas Hofer ‘cacciatori di tappe’ : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è finalmente giunta al Day-0. Domani, nella località svedese di Östersund sede dei trionfali scorsi Mondiali per i colori azzurri, si apriranno le danze con le staffette miste, un piccolo antipasto prima delle Sprint di domenica che inaugureranno la vera rincorsa alla Sfera di cristallo. Un titolo che per la prima volta nella storia dovrà, in campo femminile, essere difeso da un esponente del nostro ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : quando riprende la battaglia tra Vanessa Ferrari e Lara Mori? Le prossime tappe per il pass olimpico e la Classifica : La FIG ha ufficializzato la classifica al corpo libero della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica dopo che nel weekend si è disputata la quinta tappa del circuito a Cottbus (Germania). Il regolamento è molto arzigogolato e si parlava di possibili detrazioni di punti alle ragazze che hanno contribuito alla qualificazione della squadra attraverso i Mondiali ma così non è stato, la tedesca Kim Bui conserva il suo score nonostante fosse ...

Nuova Classifica ATP – Nadal al top fresco di Coppa Davis : top 10 immutata - Berrettini miglior italiano : Nadal, fresco di vittoria in Coppa Davis, comanda il ranking davanti a Djokovic e Federer. Berrettini miglior azzurro: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora al top Rafa Nadal, fresco di vittoria della Coppa Davis con la sua Spagna, evento che fa calare il sipario sulla stagione tennistica. Il tennista iberico sarà numero 1 ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Classifica corpo libero. Vanessa Ferrari e Lara Mori seconde - lotta per il pass olimpico : Vanessa Ferrari e Lara Mori condividono il secondo posto nella classifica generale al corpo libero della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. Le due azzurre sono appaiate a quota 70 punti (ma la bresciana è davanti in virtù di una vittoria di tappa contro le zero della toscana), attardate di sei lunghezze dalla statunitense Jade Carey. Lara Mori ha agguantato la Leonessa di Orzinuovi grazie al terzo posto ottenuto oggi pomeriggio a ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Lara Mori terza al corpo libero a Cottbus - l’azzurra raggiunge Vanessa Ferrari in Classifica. Lotta per le Olimpiadi : Lara Mori ha conquistato un bel terzo posto al corpo libero in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si è disputata a Cottbus (Germania). La toscana si era presentata in pedana con l’obiettivo di vincere la gara per balzare in testa alla classifica generale e avvicinare l’obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma l’azzurra ha commesso qualche piccola ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 : Morozov e Campbell trionfano nella Classifica generale dell’anno più discusso della competizione : L’ottava e ultima tappa di Doha ha chiuso la stagione di Coppa del Mondo di Nuoto 2019, svoltasi per metà in vasca corta e per metà in lunga, e ha incoronato come vincitori della competizione il russo Vladimir Morozov, già campione nel 2016 e nel 2018, e l’australiana Cate Campbell, che riporta nella terra dei canguri un titolo che, al femminile, mancava dal 2008. Al termine di questa edizione numero trentadue, numerosi sono gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la Classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 : la graduatoria dopo Soelden. Robinson in testa davanti a Shiffrin : La neozelandese Alice Robinson è la prima leader della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino femminile. La 17enne ha vinto il gigante di Soelden e si è portata in testa alla Classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin che è la grande favorita per la Sfera di Cristallo e 40 sulla francese Tessa Worley. Federica Brignone è la migliore azzurra in quinta posizione, Sofia Goggia è ferma a zero punti visto che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : nasce la Classifica riservata ai paralleli. Velocisti quasi tagliati fuori nella corsa alla generale : Il calendario della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile che sta per cominciare conferma il trend degli ultimi anni, nei quali il numero totale di gare è sempre più sbilanciato a favore degli slalomisti rispetto ai discesisti. Prendendo in considerazione gli ultimi quattro inverni, quello con la più alta percentuale di discese o superG disputate sul totale delle gare è stato il 2015-2016, con 19 gare veloci su 44, il 43%. E per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le favorite per la Classifica generale. Mikaela Shiffrin inarrivabile - Petra Vlhova - Wendy Holdener e Sofia Goggia candidate al podio finale : Nella corsa alla Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 nulla fa pensare che ci possa essere una favorita numero uno diversa da Mikaela Shiffrin, dominatrice del Circo Rosa nelle ultime tre stagioni. La 24enne fuoriclasse del Colorado nell’inverno passato su 26 gare disputate ne ha vinte addirittura 17, polverizzando il precedente primato di successi stagionali, che apparteneva alla leggendaria svizzera Vreni Schneider ed era di 14, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e Classifica. Brasile in trionfo - l’Italia chiude settima : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 11 vittorie (32 punti) 2. Polonia 9 vittorie (28 punti) 3. USA 9 vittorie (27 punti) 4. Giappone 8 vittorie (22 punti) 5. ...