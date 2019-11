Cinque ristoranti di tendenza a Roma

Fonte : vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Trattoria da NenoTrattoria da NenoTrattoria da NenoTrattoria da NenoAntica fonderiaAntica fonderiaAntica fonderiaAntica fonderiaL'acino brilloL'acino brilloL'acino brilloL'acino brilloBelive eat!Belive eat!Belive eat!Belive eat!Menabò vino e cucinaMenabò vino e cucinaMenabò vino e cucinaMenabò vino e cucinaAttori, attrici, calciatori e allenatori; politici, imprenditori, personaggi televisivi, della radio e del web. Insomma, tutti i professionisti di un mondo magico che si possono incontrare, in una città come, al bar sotto casa mentre prendono un caffè o al tavolo vicino al nostro, mentre consumiamo un pasto veloce o ci attardiamo a degustare un bicchiere di vino. Ma non dappertutto: i personaggi pubblici sanno che dove vanno fannoe quindi scelgono posti di. Ne abbiamo selezionati alcuni nella gallery sopra

mbbelluco : RT @Tg3web: In Italia cinque milioni di persone vivono in povertà assoluta, fa sapere la Caritas. Tanti clienti speciali si sono seduti ai… - GazzettaGusto : Cucina etnica a Genova: 5 ristoranti da non perdere nei vicoli - AifesFormazione : RT @Tg3web: In Italia cinque milioni di persone vivono in povertà assoluta, fa sapere la Caritas. Tanti clienti speciali si sono seduti ai… -