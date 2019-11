Cine34 | il nuovo canale Mediaset dedicato al cinema debutta il 20 gennaio

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 30 novembre 2019)La famiglia dei canalisi allarga. Debutterà lunedì 202020 uninteramentealitaliano. Pellicole diventate grandi cult unite a titoli più nuovi e recenti daranno vita ad un palinsesto – in prima e seconda serata – che seguirà il criterio della serialità dei generi per giorno della settimana. Al lunedì saranno protagonisti i ‘maestri del’, al martedì toccherà alle ‘bellissime’ (icone) della commedia sexy all’italiana, mentre al mercoledì per la rubrica ‘a mano a mano’ saranno riproposti i più avvincenti film polizieschi. Nella serata del giovedì ‘non ci resta che ridere’ con le più belle commedie italiane; il venerdì invece si tinge di giallo (thrilling all’italiana), mentre al sabato si punta sul genere western all’italiana. Chiudono – alla ...

