Ciclocross | DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 | Lucinda Brand supera del Carmen Alvarado

Ciclocross - DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 : Annemarie Worst serve il bis nel Flandriencross. Eva Lechner 9a : La neerlandese Annemarie Worst (777) conquista il suo secondo successo in due giorni. Infatti, l’ex campionessa europea, dopo essersi imposta ieri a Tabor, nella quarta prova di Coppa del Mondo, si è ripetuta oggi nel Flandriencross di Hamme, seconda tappa di DVV Verzekeringen Trofee. Secondo posto per la campionessa del Mondo Sanne Cant (IKO), mentre Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) supera Yara Kastelijn (777) nella volata per ...