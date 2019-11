Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019-2020 | Martina Fidanza si qualifica per

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : 30 novembre - Guazzini e Consonni nella madison femminile. Lamon sarà impegnato nell’omnium maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese entra nel vivo con il secondo giorno di gare. Ad aprire il programma la sprint femminile che vedrà tra le protagoniste la nostra Miriam Vece. Matteo Bianchi è stato inserito nella sesta batteria del keirin maschile insieme con il tedesco Stefan Bötticher, il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : quarta piazza per il quartetto maschile : La terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong è iniziata senza gioie e senza podi per la Nazionale italiana. Da sottolineare ovviamente le tante assenze per le squadre di Marco Villa e Dino Salvoldi: praticamente tutti i big sono rimasti a rifiatare a casa. Prestazione comunque più che apprezzabile per il quartetto maschile di inseguimento a squadre che ha chiuso quarto: 3:56.698, crono più alto rispetto a quello ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : nulla da fare per il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile. Quarto posto finale : 13.56 Le finali della Velocità a squadre maschile chiuderanno questa prima giornata di gare ad Hong Kong. Paesi Bassi e Germania si giocheranno il primo posto, Francia e Nuova Zelanda il terzo gradino del podio. 13.53 Grandissimo tempo per le teutoniche che salgono sul primo gradino del podio di Hong Kong davanti alle padrone di casa cinesi. 13.52 Nella battaglia per il terzo posto della Velocità a squadre femminile, la China National Track ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile si gioca il terzo posto : 13.40 Attenzione. Anche l’Italia perde un uomo e la Svizzera avanza. 13.39 La Svizzera ha già perso un uomo. Buona partenza degli azzurri, non aggressivi. 13.38 A difendere i colori italiani la punta Francesco Lamon con Davide Plebani, Michele Scartezzini e Carlo Alberto Giordani. 13.37 Ed eccoci dunque alla sfida tra Italia e Svizzera!!! 13.35 Tra poco scenderanno in pista gli uomini dell’Inseguimento a squadre. Nuova Zelanda e ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : l’Italia cerca punti pesanti verso Tokyo 2020 : [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese si è già aperta ieri con le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre. Delle 11 formazioni maschili, la Germania ha segnato un tempo di 3’54.350 posizionandosi al primo posto, seguita dalla Nuova Zelanda e dalla Russia; mentre al quarto posto troviamo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : quartetto maschile in finale per il bronzo : Dopo l’antipasto di ieri, con le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, si è aperta ufficialmente con la prima giornata di gare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020. Ci si è spostati verso l’Asia, precisamente ad Hong Kong. Italia che trova la finale per il bronzo con il quartetto di inseguimento al maschile: più che discreto il tempo di Liam Bertazzo, Davide Plebani, Michele Scartezzini e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : bene l’Italia nelle qualificazioni degli inseguimenti a squadre : Nella prima giornata della tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si sono disputate le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, con l’Italia che ha chiuso al secondo posto tra le donne ed al quarto tra gli uomini. Domani il primo turno delle due competizioni. Nella prova femminile Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4’26″723, battute soltanto dalla ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : l’Italia punta in alto con l’inseguimento a squadre : Il velodromo di Hong-Kong è pronto per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 in programma da oggi, giovedì 28 novembre, a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’obiettivo azzurro sarà quello di salire nuovamente sul podio internazionale con le due ...

Ciclismo su pista - i ranking olimpici aggiornati : attualmente l’Italia è qualificata in sei diverse specialità : Venerdì 29 novembre i migliori pistard della scena internazionale torneranno a sfidarsi in occasione della terza prova di Coppa del Mondo 2019/2020 di Hong Kong (Cina). Un’altra ghiotta occasione per avvicinarsi sempre di più al sogno olimpico di Tokyo 2020. Ricordiamo che le specialità del Ciclismo su pista a cinque cerchi sono sei per gli uomini e sei per le donne: Velocità a squadre, Velocità individuale, Keirin, Omnium, Madison e ...

Ciclismo su pista - i ranking olimpici aggiornati : attualmente l’Italia è qualificata in sei diverse specialità : Venerdì 29 novembre i migliori pistard della scena internazionale torneranno a sfidarsi in occasione della terza prova di Coppa del Mondo 2019/2020 di Hong Kong (Cina). Un’altra ghiotta occasione per avvicinarsi sempre di più al sogno olimpico di Tokyo 2020. Ricordiamo che le specialità del Ciclismo su pista a cinque cerchi sono sei per gli uomini e sei per le donne: Velocità a squadre, Velocità individuale, Keirin, Omnium, Madison e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong-Kong 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo Minsk e Glasgow, il velodromo di Hong-Kong è pronto per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia schiererà al via Liam Bertazzo impegnato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Michele Scartezzini e Vittoria Guazzini tra i convocati : Torna la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista nel prossimo fine settimana (29 Novembre-1 Dicembre) con l’appuntamento di Hong Kong. I ct Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno stilato la lista dei convocati per la sesta prova stagionale. Dopo i buoni risultati ottenuti a Minsk e a Glasgow, gli azzurri sono pronti a stupire anche nella tappa nel sudest asiatico. Alla manifestazione sono stati convocati dal coordinatore squadre nazionali ...

Ciclismo su pista : doppio test il 18 ed il 21 novembre a Montichiari per cinque atlete azzurre : Dopo gli ottimi riscontri raccolti durante le prime due tappe della Coppa del Mondo 2019-2020, la Nazionale italiana di Ciclismo su pista si rimette al lavoro per preparare nel migliore dei modi i prossimi appuntamenti di rilievo specialmente in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Edoardo Salvoldi, Commissario Tecnico delle Donne Elite pista, ha convocato cinque atlete per effettuare un doppio test di preparazione presso il velodromo di ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia in buona posizione in sei specialità : È andata in archivio anche la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista di Glasgow, dove i due quartetti azzurri si sono confermati nuovamente tra i migliori a livello mondiale con il secondo posto e nuovo record Italiano degli uomini, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Michele Scartezzini e Simone Consonni, e il terzo delle donne: Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Simona Frapporti. Teniamo poi conto del ...