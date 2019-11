Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong-Kong 2019-2020 | Chiara Consonni e Vittoria

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra nella tappa didideldisu. Si tratta del bronzo conquistato dalla giovanissima coppia composta daGuazzini, 39 anni in due, nella Madison femminile. Le due italiane sono state battute solo da Danimarca e Nuova Zelanda. La coppia azzurra ha gareggiato con grande acume e dimostrato un affiatamento eccellente. Guazzini si è distinta per la sue poderose progressioni con le quali è riuscita più volte a prendere qualche metro alle rivali prima di lanciare, la quale, dato il suo spunto veloce, è stata tra le migliori durante i vari sprint. Da segnalare che, a circa 50 giri dalla fine, la gara era stata temporaneamente sospesa per via della caduta di un’atleta russa. Fortunatamente, quest’ultima non si è fatta male ed è riuscita a ripartire e a portare a ...

