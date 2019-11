Charles Leclerc F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Peccato per quanto successo nel Q3 | domani

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019)conclude le sue qualifiche del Gran Premio di Abudi Formula Uno con un quarto tempo (chesarà il terzo in griglia vista la penalizzazione di Valtteri Bottas) che non lo fa certo festeggiare, e con l’amaro in bocca peraccaduto nel Q3, quando ha preso la bandiera a scacchi prima di partire per il suo ultimo tentativo, che ovviamente non può passare in secondo piano. “Ad essere sincero non so cosa sia– spiega il monegasco ai microfoni di Sky Sport – Ho provato a entrare in pista all’ultimo secondo per avere la pista al massimo livello ma, per un motivo o per un altro, ho preso la bandiera a scacchi. Peccato, perchè avevo nelle mie corde il terzo posto”. Anche nella Q2 èqualcosa di particolare. Dopo un primo tentativo con le soft, infatti,ha montato le medie, stampando un tempo ...

