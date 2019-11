Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 30 novembre 2019) "Non siamo un Paese attrattivo per gli investitori stranieri". Lo sottolinea in una nota l'Ufficio studi della

Notiziedi_it : CGIA “ITALIA PENULTIMA IN UE PER INVESTIMENTI ESTERI” - sicilianews24 : CGIA 'Italia penultima in UE per investimenti esteri' - - ennatrasporti : CGIA “ITALIA PENULTIMA IN UE PER INVESTIMENTI ESTERI” -